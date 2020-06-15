Наплевал на домашний арест? В квартиру Ефремова пришла таинственная незнакомка

Появилась информация о том, что Михаил Ефремов наплевал на домашний арест. Артист впустил женщину к себе в квартиру.

Утром 15 июня в дом, где отбывает наказание актер, пришла неизвестная. Она укуталась в платок, чтобы спрятать лицо от соседей и журналистов. Эта женщина навещала Михаила Ефремова и 13 июня.

Впустив гостью в квартиру, актер нарушил один из запретов. Во время домашнего ареста Ефремов не может контактировать с посторонними, получать и отправлять письма, пользоваться техническими средствами для общения.

Адвокат Эльман Пашаев прокомментировал эти данные. В интервью РЕН ТВ он отметил, что приходившая в квартиру артиста женщина является знакомой его жены Софьи Кругликовой. Подруги проводили время вместе и не говорили со звездой.

На днях СМИ сообщили, что Ефремов зарегистрировался в мессенджере "Телеграм". Информацию опровергла дочь артиста Анна Мария. По ее словам, телефон в тот момент был у помощницы или супруги знаменитости, и кто-то из них мог скачать программу.

Напомним, что вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве случилась страшная авария с участием Михаила Ефремова. Автомобиль, в котором находился артист, на полной скорости столкнулся с фургоном. Водитель второго транспорта получил серьезные травмы и скончался в больнице. В отношении звезды возбудили уголовное дело.