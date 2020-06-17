Сын сделал первое официальное заявление после смертельной аварии с Ефремовым

Михаил Ефремов 8 июня устроил жуткую аварию в центре Москвы. В состоянии алкогольного и наркотического опьянения знаменитый актер сел за руль своей иномарки и поехал по вечерней столице. В результате столкновения его внедорожника с фургоном водитель последнего скончался. Ефремову грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
Дочь артиста Анна Мария (мать – актриса Ксения Качалина) оперативно отреагировала на произошедшее. Она была сурова по отношению к отцу. Ранее в передаче "Секрет на миллион" 19-летняя девушка призналась Лере Кудрявцевой, что сложно любить родителей-алкоголиков.
Совсем иначе повел себя сын актера. Никита Ефремов долго молчал, а когда решил высказаться – сделал это трогательно и без осуждения, не разбрасываясь словами.
"Всем добрый день! Выражаю свои соболезнования семье Сергея Захарова. Всем, кого коснулась эта трагедия, желаю мужества и сил пройти все испытания. Мне больно от того, что случилось. Папа, я тебя очень люблю. Надеюсь, что ты примешь последствия достойно", – написал он на своей странице в "Инстаграм".
В комментариях отметились многие представители отечественного шоу-бизнеса. Никиту Ефремова (вероятно, и его отца) поддержали Юлия Снигирь, Любовь Толкалина, Ирина Безрукова, Виктория Толстоганова, Лиза Арзамасова, Мария Ивакова, Роман Билык, Антон Лаврентьев, Иван Янковский и другие.
Популярные темы форума
Я буду голосовать ". За!". И никто мне не указ!
Любовь проходит, Путин никогда!
Какое наказание заслужил Ефремов?
Мне 74. Хорошее здоровье и я хочу ребенка. Ему 57 лет.
Заголовки публикаций СМИ в инете
У людей денег нету а цены растут как на дрожах
Рыжие самые красивые
Зачем парад победы?
Как думаешь, какого она цвета? И сколько ей лет?
Ищу донора