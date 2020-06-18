"Безумно жалко": партнерша откровенно о болезни Михаила Ефремова

Нонна Гришаева прокомментировала беду, случившуюся с Михаилом Ефремовым. По вине известного артиста погиб человек.

Продолжение: Не просыхает уже 43 года: как жена уживалась с алкашом и наркоманом Ефремовым

Больше недели не утихает скандал вокруг Михаила Ефремова. Заслуженный артист вечером 8 июня на внедорожнике не вписался в поворот и протаранил ВАЗ, передвигавшийся по встречной полосе.

Ефремов травм не получил, а вот водитель фургона позже скончался в больнице. По данным следствия, актер в момент аварии находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.

Общественность бурно обсуждает трагическое происшествие. Звезда уже повинилась перед семьей погибшего Сергея Захарова, заявив, что "больше артиста Ефремова нет". Его коллеги не остались в стороне. Многие поддержали актера, немало нашлось и критиков.

Нонна Гришаева также выразила свое мнение. Артистка не раз игравшая с Ефремовым, призналась, что с ним было нелегко. "С Мишей всегда непросто работалось. Алкоголизм – это болезнь. Сейчас много говорят: почему не лечили, куда смотрели друзья... Думаете, это так легко – заставить человека с таким тяжелым характером лечь в клинику?" – задала риторический вопрос Гришаева.

Артистка прокомментировала травлю Ефремова. "Обидно и больно за то, что происходит у нас на телевидении. И то, что на этом многие пиарятся. Это свора, которая набросилась, пляшет на костях и забивает камнями. Разве все вы безгрешны?" – обратилась она к общественности.

Гришаева добавила, что ей очень грустно. "Безумно жалко… Жалко всех. И погибшего, и его семью, и Мишу. Как он сказал в своем обращении, нет больше такого артиста – Михаила Ефремова. Он медленно убивал себя, а в итоге погубил и себя, и чужую душу", – заключила актриса.