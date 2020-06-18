Не просыхает уже 43 года: как жена уживалась с алкашом и наркоманом Ефремовым

"Русская водка, что ты натворила!/ Русская водка, ты меня сгубила"... Слова из песни Вики Цыгановой могут стать эпиграфом к рассказу об актере Михаиле Ефремове. Большая часть его жизни прошла в алкогольном и наркотическом угаре.

Алкоголизм Клима Чугункина, как известно, проявился у Шарикова в "Собачьем сердце" Михаила Булгакова. Склонность Олега Ефремова к пьянству передалась его сыну. Впрочем, легендарный актер никогда не буянил после лишнего стакана, а вот у отпрыска все наоборот.

Журналист Сергей Пархоменко знает Михаила Ефремова с детства. Правда, много лет они не общались. "Я помню, почему мы расстались. Потому что Миша стал регулярно пить – страшно рано, уже лет в 13, наверное", – говорил в интервью Пархоменко.

Действительно, в этом возрасте Ефремов лакал портвейн как компот. Правда, в отрочестве случились и другие важные события: он сыграл в фильме "Когда я стану великаном" и там же, на съемках, познал женщину.

"На этих съемках я потерял невинность, – вспоминал Михаил. – Это произошло в Ялте, мне тогда было 13 лет. В качестве моих учителей выступили тамошние проститутки. Причем не я их снимал, а они меня. Хорошенький мальчик, да еще артист. Им было любопытно".

Сейчас Ефремову 56 лет. Получается, что он не просыхает уже 43 года. И все это время устраивает мерзкие пьяные дебоши. "На первом курсе Школы-студии МХАТ Миша вел себя непотребно, много пил. И отец отправил его в армию, чтобы он остепенился", – рассказывала "КП" бывшая актриса Ирэна Тевероская.

После дембеля закладывать за воротник Ефремов стал больше. Все помнят, как Михаил Олегович устроил драку в стенах МХАТа, из-за чего отец выгнал его из театра. Пьяный погром в ресторане, погоня за журналисткой в голом виде, драка на концерте – это все будет впереди.

В 2018 году Ефремов опоздал на собственный спектакль и вышел на сцену в пьяном виде. На недовольные реплики зрителей ответил нецензурными оскорблениями. А через несколько месяцев в аэропорту Пулково так залил глаза, что едва держался на ногах. В самолет артиста в таком виде не пустили, и он начал драться.

Ефремов женат уже в пятый раз. Одной из главных причин краха прежних отношений была все та же проклятая водка. Звезду умоляли взяться за ум и вылечиться – все бесполезно.

Нынешняя супруга, звукорежиссер Софья Кругликова смирилась с алкоголизмом актера. Она просто сделала комнату Михаила звуко– и запахоизолированной, чтобы пьяными криками он не мешал детям и соседям. Там же частенько и запирала мужа, чтобы протрезвел...