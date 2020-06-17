Деньги, адвокаты и связи: Кравец поможет семье убитого Ефремовым водителя

Алена Кравец уверена, что у виновника ДТП Михаила Ефремова найдутся влиятельные заступники. Да и сам актер – человек небедный. Говорят, только квартир у него на полмиллиарда рублей. Светская львица решила помогать семье погибшего водителя.
"Я знаю, что у несчастного Сергея Захарова остались старая больная мать и внуки, – сказала Кравец. – Хочу отправить к ним в село Константиново водителя с гостинцами. Когда будут ставить памятник, помогу и с финансами, а теперь готова посоветовать лучших адвокатов и использовать свои связи на самом верху".
Алена призналась, что хотела бы поддержать и компанию, в которой работал Сергей. "У них отличные морепродукты, овощи. Я заказала много всего и попросила своих друзей сделать то же самое", – сообщила Кравец.
А вот пинать Ефремова, что стало модным за последние две недели, она не хочет. "С детства помню стихи Пушкина про "милость к падшим призывал", – пояснила Алена. – Важно проявлять милосердие и сострадание. Не вести себя жестко и надменно, а относиться с уважением ко всем, не унижая человеческого достоинства. Именно поэтому не бросаю камней в Ефремова и прошу людей об этом. Ему отвечать перед Богом, а не перед нами".
Ранее сердобольная светская львица озаботилась судьбой вдовы Николая Караченцова Людмилы Поргиной. Не забыла и о попавшем в больницу актере Армене Джигарханяне.
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