"Выходят на сцену под кайфом": Кравец назвала отпетых алкашей и наркоманов среди звезд

Светская львица Алена Кравец шокирована случившимся с Михаилом Ефремовым. Она уверена: даже если актер отделается условным сроком, штрафом или компенсацией семье погибшего, на его репутации и карьере уже поставлен крест.



"Если бы вы знали, какое количество отпетых наркоманов и алкоголиков среди звезд, – вздохнула Алена. – Имя им – легион. Редко какой артист выходит на сцену не под кайфом. Многим часто ставят в гримерках капельницы, чтобы привести в состояние минимальной кондиции после пьянок. И ладно бы на сцену – они в неадекватном состоянии садятся за руль".



"На мой взгляд, дело в чувстве безнаказанности и вседозволенности, – продолжила Кравец. – Помните знаменитую фразу "Кто ж его посадит? Он же памятник!" из фильма "Джентльмены удачи"? Так вот, подобными "памятниками" мнят себя многие звезды. Мол, откупятся – за популярность, регалии и звания простят".

"Вот и Ефремов в первые после аварии минуты, находясь в алкогольно-наркотическом угаре, кричал, что у него много денег, и он вылечит пострадавшего, – напомнила Алена. – Теперь он своими деньгами мало что поправит, водитель сбитой им машины погиб".

"Я категоричная противница алкоголизма и наркомании, не переношу и откровенно брезгливо отношусь к людям, злоупотребляющим изменяющими психику человека жидкостями и веществами. И я очень надеюсь, что в стране все-таки будет создан реестр людей, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, – заявила Кравец. – Они представляют угрозу обществу, окружающим и должны быть – естественно, судом – ограничены в некоторых правах. Выдачу водительских прав им надо запретить, а имеющиеся до излечения отобрать. В самолеты, поезда и на суда не пускать. Правда, боюсь, тогда звездам придется пересесть на метро, такси и маршрутки".

"Я думаю, даже если Ефремову удастся не угодить за решетку, что в данной ситуации кажется чудом, то на его репутации и, скорее всего, карьере поставлен крест. Вряд ли найдется много желающих ходить на спектакли с участием актера, убившего человека. Так что теперь, если он и будет играть на сцене, то, видимо, уже в самодеятельности колонии", – заключила светская львица.