"Слишком красиво расставлены слова": в публичном обращении Ефремова обнаружили ложь

Эксперт по лжи Илья Анищенко, который по внешнему виду может понять состояние и чувства человека, заметил, что Михаил Ефремов читает выученный текст. Это заставляет специалиста сомневаться в том, что актер говорит от души.
Артист заявил, что "отмазываться" не собирается. "Нет смысла. Вы сами все видели", – отметил он. Анищенко задался вопросом, неужели тот начал бы "отмазываться", если бы никто ничего не видел. При этом Ефремов ни разу не сказал, что его мучит совесть.
В речи актера был лишь один искренний момент. Это фраза: "Слава Богу, моя мама не видела..." Тут Ефремов на самом деле переживал, подчеркнул эксперт.
"Слишком красиво расставлены слова. С моей точки зрения, если ты все прописал заранее, это не является для тебя правдой", – заключил Анищенко.
Напомним, что 8 июня Михаил Ефремов устроил жуткое ДТП в центре Москвы. На Садовом кольце актер выехал на встречную полосу и врезался в грузовой автомобиль. Когда он вышел из машины, стало ясно: сильно пьян. Позже эксперты обнаружили в крови артиста алкоголь и наркотики.
Водителя фургона Сергея Захарова медикам спасти не удалось, он скончался на следующее утро. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Пока актер находится под домашним арестом. Идет следствие.
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