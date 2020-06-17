"Слишком красиво расставлены слова": в публичном обращении Ефремова обнаружили ложь

Спустя четыре дня после жуткого ДТП Михаил Ефремов записал видеообращение. Некоторые оценили смелый поступок актера, однако не всем его слова показались искренними.

Эксперт по лжи Илья Анищенко, который по внешнему виду может понять состояние и чувства человека, заметил, что Михаил Ефремов читает выученный текст. Это заставляет специалиста сомневаться в том, что актер говорит от души.

Артист заявил, что "отмазываться" не собирается. "Нет смысла. Вы сами все видели", – отметил он. Анищенко задался вопросом, неужели тот начал бы "отмазываться", если бы никто ничего не видел. При этом Ефремов ни разу не сказал, что его мучит совесть.

В речи актера был лишь один искренний момент. Это фраза: "Слава Богу, моя мама не видела..." Тут Ефремов на самом деле переживал, подчеркнул эксперт.

"Слишком красиво расставлены слова. С моей точки зрения, если ты все прописал заранее, это не является для тебя правдой", – заключил Анищенко.

Напомним, что 8 июня Михаил Ефремов устроил жуткое ДТП в центре Москвы. На Садовом кольце актер выехал на встречную полосу и врезался в грузовой автомобиль. Когда он вышел из машины, стало ясно: сильно пьян. Позже эксперты обнаружили в крови артиста алкоголь и наркотики.

Водителя фургона Сергея Захарова медикам спасти не удалось, он скончался на следующее утро. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Пока актер находится под домашним арестом. Идет следствие.