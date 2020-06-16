"Ему плохо, почти не ест": адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера под домашним арестом

Как рассказал адвокат актера Эльман Пашаев, артист находится в крайне подавленном состоянии. Михаил Ефремов практически отказался от еды и за неделю сбросил целых шесть килограммов. Юрист добавил, что актер также отказывается от помощи врачей.
"Ему плохо, он места себе не находит из-за погибшего. Почти не ест даже, могу сказать", – сказал Эльман.
Пашаев добавил, что масла в огонь подливает общественный резонанс, возникший после трагедии. Юрист также рассказал, что в тот роковой вечер у Ефремова была веская причина сесть за руль в нетрезвом состоянии: у актера умер друг.
По словам адвоката, после ДТП Михаил Ефремов сразу же позвонил знакомой и попросил ее как можно быстрее оказать помощь пострадавшему: найти лучших врачей и лекарства и не жалеть на это никаких денег. Юрист отметил, что через несколько минут эта женщина уже была на месте аварии, а затем поехала в больницу к пострадавшему.
Эльман Пашаев добавил, что в настоящее время в квартире с Ефремовым находятся его жена и трое детей, которые стараются поддерживать главу семьи.
Напомним, что вечером 8 июня Михаил Ефремов, управляя внедорожником в нетрезвом виде, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада" на Садовом кольце в Москве. Водитель фургона – 57-летний Сергей Захаров – позже скончался в больнице. Ефремова отправили под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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