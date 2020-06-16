Девушка сына Ефремова отменила празднование дня рождения из-за скандала вокруг ДТП

Никита Ефремов уже более года встречается с известной ведущей и моделью Марией Иваковой. В свете последних событий звезда "Орла и решки" отказалась закатывать традиционную вечеринку в честь своего дня рождения: 16 июня ей исполнилось 34 года.
Ивакова рассказала, что последняя неделя стала для нее тяжелой. Поэтому она хочет собраться с мыслями и подвести итоги минувших дней.
"Буду на природе в трениках тусить", – приводит слова ведущей "Экспресс газета".
СМИ отмечает, что Никита Ефремов переживает случившееся не менее тяжело. За последнюю неделю сын Михаила Ефремова не сделал ни одного заявления и не появлялся в социальных сетях.
Напомним, что 8 июня Михаил Ефремов, находясь за рулем джипа в нетрезвом виде, пересек двойную сплошную линию разметки на Садовом кольце и выехал на встречную полосу. Там он почти лоб-в-лоб столкнулся с фургоном "Лада". Его водитель, работавший в службе курьерской доставки, получил тяжелые травмы и позже скончался в больнице.
Михаил Ефремов был отправлен под домашний арест на два месяца – до 9 августа. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Расследование дела продолжается.
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