"Хотят, чтобы мы заткнулись": как Ефремов может избежать наказания за смертельное ДТП

Согласно закону, за "пьяное" ДТП со смертельным исходом Михаила Ефремова могут посадить в тюрьму на 12 лет. Общественность гадает, насколько суровым будет наказание для актера. Некоторые беспокоятся, что Михаил Олегович сможет избежать сурового приговора.

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