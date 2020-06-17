Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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"Хотят, чтобы мы заткнулись": как Ефремов может избежать наказания за смертельное ДТП

Михаил Ефремов. Фото: ГУ МВД по Москве/ТАСС
Согласно закону, за "пьяное" ДТП со смертельным исходом Михаила Ефремова могут посадить в тюрьму на 12 лет. Общественность гадает, насколько суровым будет наказание для актера. Некоторые беспокоятся, что Михаил Олегович сможет избежать сурового приговора.
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Блогер Лена Миро отметила, что всем уже надоело обсуждать аварию, которая произошла по вине Михаила Ефремова. Однако обозревательница считает крайне важным говорить о преступлении актера. Ведь когда люди перестанут судачить, возмущаться и забудут про эту историю, Михаил Олегович сможет избежать наказания, предположила Миро.

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 Ефремов устроил смертельное ДТП

Сюжеты Ефремов устроил смертельное ДТП

Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Лена обратила внимание на обращение театра "Современник", в котором работал Ефремов. Коллеги опального артиста просят не осуждать и быть великодушными по отношению к актеру. Кроме того, в тексте заявления слово "преступление" изящным образом заменили на "трагедию".

Такие высказывания неприемлемы в данной ситуации, считает обозревательница, поскольку Михаил Олегович убил человека.

"Шуты хотят, чтобы мы просто заткнулись. Заткнулись для того, чтобы Мишу спокойно отмазали", – уверена Лена.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Напомним, 8 июня в Москве произошло жуткое ДТП, которое произошло по вине пьяного Михаила Ефремова. Актер выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в грузовой автомобиль. Водитель фургона Сергей Захаров скончался от полученных травм через несколько часов.

На данный момент Михаил Ефремов находится под домашним арестом, пока идет следствие. Артист признал свою вину. Он не понимает, как жить дальше.

Автор: 17 июня 2020, 09:11 Источник: LiveJournal

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