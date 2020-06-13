"Ты можешь искупить то, что совершил": Куценко обратился к алкашу Ефремову

Гоша Куценко неоднократно работал в кадре вместе с Михаилом Ефремовым. У актера сложилось свое впечатление о коллеге. Очевидно, Куценко был также шокирован поступком Михаила Олеговича, однако он все равно поддержал артиста.
По мнению Гоши, каждый человек имеет право на прощение. Ефремов может заслужить его своими делами, поступками, мыслями. Актер также посоветовал Михаилу Олеговичу не обращать внимания на людей, которые продолжают осуждать, потому что "Бог им судья". "Пока ты жив, ты можешь искупить то, что ты совершил. И своим примером показывать людям, как нужно оставаться человеком, даже побывав в шкуре зверя", – считает он.
Кроме того, Куценко соболезнует семье погибшего в ДТП. Гоша написал, что Сергей Захаров был светлым человеком и таким навсегда останется в памяти.
Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов сел за руль своего авто, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Выехав на встречную полосу, актер врезался в небольшой грузовой автомобиль. Водитель той машины скончался от полученных травм спустя несколько часов.
Таганский суд Москвы 9 июня решил, что Михаил Олегович должен провести два месяца под домашним арестом, пока идет следствие. Актер признал свою вину и уже принес извинения семье погибшего.
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