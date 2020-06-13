"Ты можешь искупить то, что совершил": Куценко обратился к алкашу Ефремову

Многие знаменитости до сих пор продолжают высказываться насчет смертельного ДТП, которое устроил Михаил Ефремов в центре Москвы. На этот раз слово взял Гоша Куценко. Актер считает, что у виновника аварии есть шанс искупить вину.

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