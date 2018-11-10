Скандалисту Ефремову – 55

10 ноября Михаилу Ефремову исполнилось 55 лет. В последнее время он стал частым гостем скандальной хроники. Ефремова даже хотели лишить звания заслуженного артиста России. Многие уже и подзабыли, что Михаил не только скандалист, но и один из лучших актеров нашего времени. "Дни.ру" по случаю юбилея проследили, как с годами внешне изменился Ефремов.