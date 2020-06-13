"Хотят только суда": семья погибшего водителя отвергла помощь и извинения душегуба Ефремова

Михаил Ефремов заявил, что готов оказать любую необходимую помощь родственникам скончавшегося 57-летнего водителя Сергея Захарова. При этом он отметил, что это предложение является не попыткой "замять" дело, а желанием искупить вину.
Тем не менее, известный адвокат Александр Добровинский, вызвавшийся бесплатно представлять интересы потерпевшей стороны, заявил, что семья Захарова отвергла предложенную Ефремовым помощь и не принимает принесенные им извинения. По словам Добровинского, родные погибшего не ждут никакого возмещения, а хотят лишь справедливого суда.
Юрист добавил, что представляет интересы брата скончавшегося мужчины – Валерия. Адвокат отметил, что согласно слухам, вдова водителя прожила с ним в браке два десятка лет, хотя лично он с ней не знаком. Те родственники, права которых намерен отстаивать юрист, не желают никаких денег.
Напомним, что вечером 8 июня Михаил Ефремов сел за руль внедорожника в нетрезвом виде, выехал на встречную полосу и врезался в "Ладу". За рулем легковушки был водитель курьерской службы Сергей Захаров, который получил тяжелую черепно-мозговую травму и утром 9 июня скончался в больнице.
В крови Ефремова помимо алкоголя обнаружили наркотики. Суд отправил его под домашний арест на два месяца до вынесения приговора. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Популярные темы форума
Почему у Путина снизился рейтинг?
а вы будете голосовать?
Ефремов ДТП
Я буду голосовать ". За!". И никто мне не указ!
Любовь проходит, Путин никогда!
Юля Норкина
Джигарханян снова в больнице.
Карантин отменили!!!
Не рожайте от жадных
Заголовки публикаций СМИ в инете