"Я не понимаю, как дальше жить": алкаш Ефремов выступил с обращением после смертельного ДТП

В первые дни после трагической аварии артист был немногословен, отвечая на просьбы любопытных журналистов прокомментировать ситуацию. Теперь он решился публично поделиться своей позицией.

Спустя четыре дня после смертельного ДТП Михаил Ефремов записал видеообращение. Оно было адресовано родным и близким погибшего мужчины, а также поклонникам актера.

Ефремов признался, что до сих пор не знает, как правильно просить прощения у лишившейся кормильца семьи. Артист отметил, что ему сложно подобрать нужные слова, но выразил уверенность, что даже если у него получатся – его все равно не простят.

"Но я все равно прошу [прощения – ред.]", – сказал Михаил Ефремов.

Актер пообещал помочь родным и близким погибшего всеми доступными средствами. Он обратил внимание, что это – не попытка откупа, а попытка искупления. Также на кадрах видеоролика видно, как Михаил искренне сокрушается, заявляя, что после содеянного он уже не может заслужить прощения своей семьи и тех, кто ему верил.

Михаил Ефремов согласился с тем, что управлять автомобилем в нетрезвом виде недопустимо. По словам артиста, по его вине погиб его ровесник и просто "хороший мужик".

"Я не понимаю, как дальше жить", – с грустью произнес актер.

Ефремов заверил, что не будет использовать свои статус, средства и связи для попытки уйти от правосудия. Он добавил, что, в конце концов, это просто бессмысленно, поскольку все факты против него. По словам актера, единственное, чему он рад – что его мама не увидела этой трагедии.

"Конец. Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите пожалуйста. Больше сказать нечего", – закончил свое обращение Михаил Ефремов.