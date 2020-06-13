"Я не понимаю, как дальше жить": алкаш Ефремов выступил с обращением после смертельного ДТП

Спустя четыре дня после смертельного ДТП Михаил Ефремов записал видеообращение. Оно было адресовано родным и близким погибшего мужчины, а также поклонникам актера.
Ефремов признался, что до сих пор не знает, как правильно просить прощения у лишившейся кормильца семьи. Артист отметил, что ему сложно подобрать нужные слова, но выразил уверенность, что даже если у него получатся – его все равно не простят.
"Но я все равно прошу [прощения – ред.]", – сказал Михаил Ефремов.
Актер пообещал помочь родным и близким погибшего всеми доступными средствами. Он обратил внимание, что это – не попытка откупа, а попытка искупления. Также на кадрах видеоролика видно, как Михаил искренне сокрушается, заявляя, что после содеянного он уже не может заслужить прощения своей семьи и тех, кто ему верил.
Михаил Ефремов согласился с тем, что управлять автомобилем в нетрезвом виде недопустимо. По словам артиста, по его вине погиб его ровесник и просто "хороший мужик".
"Я не понимаю, как дальше жить", – с грустью произнес актер.
Ефремов заверил, что не будет использовать свои статус, средства и связи для попытки уйти от правосудия. Он добавил, что, в конце концов, это просто бессмысленно, поскольку все факты против него. По словам актера, единственное, чему он рад – что его мама не увидела этой трагедии.
"Конец. Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите пожалуйста. Больше сказать нечего", – закончил свое обращение Михаил Ефремов.
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