Вдову-самозванку жертвы ДТП с Ефремовым лишили пожертвований

В СМИ почти каждый день появляются новые пикантные детали по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым. Накануне выяснилось, что в семье жертвы трагедии назрел конфликт. "Жены" погибшего начали борьбу за пожертвования россиян.



Скандал вокруг смертельного ДТП с Ефремовым обрастает новыми подробностями. Не утихают слухи и появляются все новые шокирующие заявления со стороны семейства Михаила Ефремова и его друзей. Теперь нешуточный конфликт разгорелся и в семье жертвы аварии. Началась война за пожертвования, которые собирают сердобольные россияне.

Так, сразу после страшной трагедии, устроенной Михаилом Ефремовым, на Первый канал пригласили родственников погибшего Сергея Захарова. При этом в роли вдовы выступила женщина по имени Ирина Стерхова. Позже сын погибшего Виталий заявил, что Стерхова никогда не была женой его отца. При этом именно ее карту указали как кошелек для пожертвований. Теперь же выясняется, что банк заблокировал счет Ирины.

Причина действий банка пока неизвестна, однако Стерхову вызвали для разбирательств. Как сообщила "Московскому комсомольцу" подруга погибшего, сама Ирина даже не была в курсе сбора средств на ее имя. При этом собеседница издания обвинила сына Захарова в лицемерии – ведь назвать Ирину Стерхову никак нельзя. С матерью Виталия Сергей Захаров давно развелся и вот уже 22 года жил с Ириной, что известно всем друзьям, коллегам и самому наследнику Захарова.

Таким образом, создается впечатление, что между близкими жертвы ДТП началась война за статус пострадавших в трагедии. Ведь именно пострадавшим будет оказана вся материальная помощь от неравнодушных россиян, да и самого весьма богатого Михаила Ефремова.