Квартир на полмиллиарда: как живет алкаш-убийца Михаил Ефремов

В 2004 году Михаил Ефремов за 500 тысяч долларов продал 4-комнатную квартиру легендарного отца на Тверской. Именно здесь умер Олег Ефремов, а потом сюда въехал непутевый сын вместе со своей женой, актрисой Ксенией Качалиной. После развода Качалина купила квартиру в Брюсовом переулке. Михаил же присмотрел квартиру в доме 4/5 в Плотниковом переулке близ Арбата.
Этот бывший доходный дом Германа Бройдо 1907 года постройки знаменит скульптурным фризом на уровне второго этажа с изображением Пушкина, Гоголя, Толстого в античных одеждах, а также Аполлона и муз. Как говорят москвичи, в годы оные тут работал публичный дом, пользующийся успехом у творческой интеллигенции. Мол, сам Лев Толстой имел обычай туда захаживать.
Квартиры здесь редко выставляются на продажу. Да и не всем по карману они. Например, 4 комнаты здесь стоят около 120 миллионов рублей. Но Михаил Ефремов – человек состоятельный. Он даже после пьяной аварии кричал, что у него "денег ****" (цензура – "много").
Владеет Ефремов и недвижимостью близ курортной Юрмалы. В 2013 году он приобрел себе две виллы в поселке Меллужи – купил их за гонорар от проекта "Гражданин поэт", в котором участвовал. Каждая вилла стоит около 200 – 300 тысяч евро. Соседи Ефремова – Лариса Долина, Сергей Светлаков, Игорь Николаев, Илья Лагутенко.
Несколько лет назад пресса писала, что актер задумался о строительстве дома в Подмосковье и даже взял кредит у одного из банков. Строиться артист решил в Троице-Лыково неподалеку от таунхауса, который арендует его друг Иван Охлобыстин.
Таким образом, стоимость всей недвижимости Ефремова сегодня приближается к 500 миллионам рублей. И для него явно не составит труда решить вопрос с родственниками убитого им 8 июня водителя грузовика Сергея Захарова.
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