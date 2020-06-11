Квартир на полмиллиарда: как живет алкаш-убийца Михаил Ефремов

В "Вишневом саде" Гаев жаловался: "Говорят, что я все свое состояние проел на леденцах… Теперь мне уже пятьдесят один год, как это ни странно". Михаил Ефремов – почти ровесник персонажа чеховской пьесы. Да и живет он побогаче – есть, что спускать на алкоголь и наркотики.



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