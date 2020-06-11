Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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Шоу-бизнес
Квартир на полмиллиарда: как живет алкаш-убийца Михаил Ефремов

Квартир на полмиллиарда: как живет алкаш-убийца Михаил Ефремов

Михаил Ефремов. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев
В "Вишневом саде" Гаев жаловался: "Говорят, что я все свое состояние проел на леденцах… Теперь мне уже пятьдесят один год, как это ни странно". Михаил Ефремов – почти ровесник персонажа чеховской пьесы. Да и живет он побогаче – есть, что спускать на алкоголь и наркотики.
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В 2004 году Михаил Ефремов за 500 тысяч долларов продал 4-комнатную квартиру легендарного отца на Тверской. Именно здесь умер Олег Ефремов, а потом сюда въехал непутевый сын вместе со своей женой, актрисой Ксенией Качалиной. После развода Качалина купила квартиру в Брюсовом переулке. Михаил же присмотрел квартиру в доме 4/5 в Плотниковом переулке близ Арбата.

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 Ефремов устроил смертельное ДТП

Сюжеты Ефремов устроил смертельное ДТП

Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Этот бывший доходный дом Германа Бройдо 1907 года постройки знаменит скульптурным фризом на уровне второго этажа с изображением Пушкина, Гоголя, Толстого в античных одеждах, а также Аполлона и муз. Как говорят москвичи, в годы оные тут работал публичный дом, пользующийся успехом у творческой интеллигенции. Мол, сам Лев Толстой имел обычай туда захаживать.

Квартиры здесь редко выставляются на продажу. Да и не всем по карману они. Например, 4 комнаты здесь стоят около 120 миллионов рублей. Но Михаил Ефремов – человек состоятельный. Он даже после пьяной аварии кричал, что у него "денег ****" (цензура – "много").

Владеет Ефремов и недвижимостью близ курортной Юрмалы. В 2013 году он приобрел себе две виллы в поселке Меллужи – купил их за гонорар от проекта "Гражданин поэт", в котором участвовал. Каждая вилла стоит около 200 – 300 тысяч евро. Соседи Ефремова – Лариса Долина, Сергей Светлаков, Игорь Николаев, Илья Лагутенко.

Несколько лет назад пресса писала, что актер задумался о строительстве дома в Подмосковье и даже взял кредит у одного из банков. Строиться артист решил в Троице-Лыково неподалеку от таунхауса, который арендует его друг Иван Охлобыстин.

Таким образом, стоимость всей недвижимости Ефремова сегодня приближается к 500 миллионам рублей. И для него явно не составит труда решить вопрос с родственниками убитого им 8 июня водителя грузовика Сергея Захарова.

Автор: 11 июня 2020, 13:21
ФОТОРЕПОРТАЖ

Скандалисту Ефремову – 55

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