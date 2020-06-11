"Шакалы! Лицемеры!": взбешенный Джигурда плюнул в наглые глаза Губерниева и Соловьева

На всех каналах который день продолжается свистопляска вокруг смертельной аварии с участием Михаила Ефремова. Актер Никита Джигурда не может смотреть на это спокойно.

"То, что устроили лицемерные Владимир Соловьев и Дмитрий Губерниев, грязно оскорбив признавшего свою вину Михаила, на мой взгляд, гадко и низко, – заявил Джигурда. – Я не слышал от вышеупомянутых персон таких же по градусу наездов и оскорблений в адрес тех высокопоставленных особ или их отпрысков, которые были причастны к летальному исходу простых людей, погибших в ДТП по вине мажоров или их влиятельных родителей".

"Острые на язык в случае с Мишей, они не проявляли подобного рвения в сотнях аналогичных трагедий с участием сильных мира сего или бомонда, вылизывающего попы власти, – продолжил актер. – Жестоко добивая потрясенного трагедией, раскаявшегося Ефремова, Соловьев, Губерниев и иже с ними своими показушными оскорблениями показывают свою шакалью двуличность и полное отсутствие милосердия к человеку, который и так испытывает боль и угрызения совести".

"Я очень не хочу, чтобы над Мишей Ефремовым устроили показательный суд во имя дешевого популизма и демонстративного равноправия всех без исключения перед законом. А ведь устроят те, для кого закон не писан!" – заключил Джигурда.

Напомним, что вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в отечественный автомобиль. Экспертиза установила, что известный артист был пьян. Кроме того, в его крови обнаружили следы наркотиков.

Водитель ВАЗа, 57-летний Сергей Захаров через несколько часов скончался в больнице. У него остались жена, двое детей и 86-летняя мать.