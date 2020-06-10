Накачали артиста пойлом и препаратами: в любимом баре алкаша Ефремова проходят обыски

Михаил Ефремов живет в одном из арбатских переулков – Плотниковом. Там же находится и бар, где артист был завсегдатаем.

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В роковой для себя день актер приходил в этот бар дважды. Причем как уверяют очевидцы, уже днем он был "навеселе". А когда вечером едва стоящий на ногах алкаш Ефремов снова явился облизывать стаканы в заведении, то поругался с одним из хозяев.

"Ефремова просто выставили за дверь. Не исключено, что Михаил Олегович в расстроенных чувствах поехал и потерял над собой контроль", – рассказывала об инциденте "КП".

О случившемся дальше мы знаем. Вечером 8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в отечественный автомобиль. Его водитель позже умер в больнице. Экспертиза установила, что известный артист был сильно пьян.

Ефремова после первого судебного заседания отправлен под домашний арест. А в том самом злосчастном баре следователи МВД провели следственные действия и обыски. Дело в том что в крови актера-убийцы обнаружили следы наркотиков. Их происхождение и предстоит теперь выяснить.

В любом случаем, вся эта трагическая история нанесет урон и по репутации Михаила Ефремова, и по бару, постоянным клиентом которого, увы, был артист.