Хватит таскаться: Поргиной запретили появляться на могиле Караченцова

Людмила Поргина уже несколько месяцев находится в самоизоляции на даче в окружении домашних питомцев. Общается она пока в основном только с животными. И когда сможет навестить могилу умершего в 2018 году мужа – бог ведает...

"Этот карантин позволил остановить нам свой бег, – считает Поргина. – Но жаль, что к Коле сейчас пока нельзя приходить".

Дело в том что с 9 апреля в Москве и области действовал запрет на посещение некрополей – людей настоятельно просили оставаться дома. На кладбище с тех пор можно было прийти лишь для захоронения близких людей, да и то ограниченным кругом.

Рассказала Поргина и про памятник, который 27 октября прошлого гола, в день рождения Николая Караченцова, появился на его могиле на Троекуровском кладбище. "Ленком" сразу откликнулся, предложил миллион рублей. Но сейчас такие цены, что установить достойный памятник стоит примерно как полквартиры в Москве. Была цена для нашей семьи неподъемная. Но нашлись энтузиасты из крупной гранитной мастерской, которые предложили сделать памятник безвозмездно".

Стоит заметить, что многие скульптурные изваяния на знаменитых московских погостах стоят от 10 до 30 миллионов рублей. Той же семье Дмитрия Хворостовского даже пришлось продавать квартиру, чтобы собрать нужную сумму.

Напомним, на памятнике Николай Караченцов изображен в роли графа Резанова из знаменитой рок-оперы "Юнона и Авось". На фоне проступающих из гранита очертаний корабля и мачты граф стоит на коленях и в горячке произносит слова "Прости меня, земля, что я тебя покинул".