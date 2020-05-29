Хоть словом с ней перемолвиться: 71-летняя вдова Караченцова взяла девочку из приюта

Николай Караченцов и Людмила Поргина прожили в счастливом браке 43 года. И сегодня, спустя полтора года после смерти актера, его вдова все еще не может прийти в себя.

"В Колину годовщину (29 октября 2019 года – Прим. ред.) умерла наша собака, – плачет Людмила Андреевна. – Коля ее очень любил. И это было взаимно. Было видно, как она по тему скучает. Мы из приюта взяли другую".

Взятая из приюта "девочка" оказалась очень смышленой. Людмила Андреевна признается, что души не чает в новом четвероногом друге. Вообще же у Поргиной очень много разной живности. "У меня четыре попугая, шесть кошек, собака, – рассказали актриса. – Они все требуют затрат. Животных надо ежедневно кормить: им не объяснишь, что коронавирус на дворе, и никуда нельзя выезжать. Они в шесть утра просыпаются, приходят ко мне и просят завтрак!"

Людмила Андреевна живет сегодня на даче, где прошли последние земные годы ее любимого мужа. И животные очень, конечно, скрашивают ее одиночества, скрашивают сложное для пожилых людей время самоизоляции – она все время с ними разговаривает. "Меня окружают звери, портреты и вещи Коли, и счастлива от этого", – заметила актриса.

Напомним, ранее актриса пожаловалась на безденежье. "Я сижу без денег, – призналась она журналистам. – Вижу, какие налоги надо заплатить и ужасаюсь. Конечно, денег не хватает на все это". Позже сын актрисы Андрей заверил, что у нее все хорошо и помощь со стороны не требуется.