Жалующуюся на безденежье Поргину пристыдили

Недавно вдова Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала, что сидит на даче без денег. В ее окружении находятся домашние животные, которых нужно кормить. Несмотря на то, что у актрисы есть сын и внуки, свое положение она называет бедственным.
Жена народного артиста России Бориса Щербакова Татьяна Бронзова не выдержала и раскритиковала Поргину за сказанные слова. Актриса знает, что Людмила Андреевна получает каждый месяц пенсию в размере 50 тысяч рублей, поэтому и считает ее заявления странными. Бронзова привела в пример своего мужа. Она отметила, что Щербаков никогда не пожаловался бы на отсутствие денег.
Татьяна Васильевна также не понимает звезд шоу-бизнеса, которые принялись рассказывать о своем печальном положении. Супруге Бориса Щербакова стыдно за таких людей.
"Тот случай, когда миллионеру не хватает еще одного миллиона", – сказала она.
Актриса также рассказала, что Константин Хабенский, Михаил Трухин, Михаил Пореченков, Игорь Верник и другие успешные актеры, которые закончили МХТ имени Чехова, подарили своим пожилым коллегам и сотрудникам театра по 25 тысяч рублей. В таких поступках и проявляется человечность, заметила Бронзова.
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