Не дам умереть: сердобольная Кравец отправила голодающей Поргиной сумку сухой лапши

Новость о том, что вдова Николая Караченцова перебивается с воды на квас, всколыхнула общественность. Никто даже не думал, что Людмила Поргина остро нуждается в деньгах и еде. Слава богу, мир не без добрых людей. Светская львица Алена Кравец – почти как мать Тереза наших дней. Она всегда приходит на помощь сирым, убогим, голодным.

"Когда я прочла в прессе, что Людмила Поргина едва сводит концы с концами, мне стало горько, обидно и стыдно за всех нас, – вздыхает Алена Кравец. – Она – Заслуженная артистка России, пожертвовала своей карьерой ради любимого всеми нами мужа, Николая Караченцова. Она никогда не съела лучший кусок – все ему. А теперь мы узнаем вдруг от журналистов, что она остро нуждается..."

"Мне кажется, в эти непростые времена нам всем важно поддерживать друг друга, помогать, оставаться людьми, – уверена Алена. – Поэтому я поручила моей домработнице купить полную сумку еды – полсотни упаковок сухой лапши и картофельного пюре быстрого приготовления, которые можно долго хранить, ирисок, маргарина, гречки, растительного масла, сухариков и других нужных продуктов. Узнала адрес дачи и с водителем отправлю Людмиле Андреевне гостинец. Не дам ей умереть от голода! Звездных коллег тоже попрошу сделать благое дело!".

Напомним, что Поргина пожаловалась журналистам на тяжелое положение. Она сегодня осталась без съемок и очень переживает. "Я сижу без денег, – уверяла 71-летняя вдова Караченцова. – Вижу, какие налоги надо заплатить, и ужасаюсь. Конечно, денег не хватает на все это. А еще у меня четыре попугая, шесть кошек, собака. Они тоже требуют затрат. Животных надо ежедневно кормить: им не объяснишь, что коронавирус на дворе, и никуда нельзя выезжать. Они в шесть утра просыпаются, приходят ко мне и просят завтрак!"