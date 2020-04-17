Развод с Прилучным приносит Муцениеце солидные суммы

Уже который день СМИ пестрят заголовками о скандале в семье актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Стало известно, что разлад приносит знаменитостям не только страдания, но и выгоду.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о расставании еще в феврале текущего года, однако насколько ухудшились отношения между артистами, стало известно недавно. Общественность была шокирована тем, что в звездной семье практикуется домашнее насилие.

После скандального заявления Муцениеце о том, что муж поднял на нее руку и выгнал из дома, поклонники переживают за карьеру и благополучие актрисы. Однако выяснилось, что в жизни звезды все не так плохо.

Коллега Муцениеце по цеху сообщила, что та получила роль в новом проекте. Раньше Прилучный строго контролировал деятельность супруги и лично одобрял предложения, который поступали спутнице. Теперь Агата вольна действовать так, как ей заблагорассудится, пишет сайт "Комсомольская правда".

Вероятно, зрители смогут чаще видеть Муцениеце на телеэкране. Частичная свобода от семейной рутины позволит артистке неплохо подзаработать.