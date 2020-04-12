Эксклюзив Гороскоп Заворотнюк Новости "Дом-2" Евровидение 2020

Топ новостей

Десятки миллионов: Инна Макарова оставила сказочное наследство
За козла ответишь: Петросян накинулся на Степаненко после рождения ребенка
"Развели, как последнюю дуру": Собчак оказалась жертвой Богомолова и Мороз
Разбившаяся Успенская спрятала лицо после падения
"Она зрячая!": появившуюся без очков Диану Гурцкая уличили в обмане
партнеры
Воскресенье
12 апреля
Лента новостей
15:09
Молодая жена подставила Цекало
14:57
Натерпевшаяся Валерия выступила с важным обращением в связи с коронавирусом
14:29
Укупник оправдался за обвинения Лещенко в заражении Бабкиной
13:37
Стало известно о состоянии заявившей о зверствах Прилучного Муцениеце
12:44
Беременную звезду "Дома-2" увезли в больницу
12:33
Юморист из "Кривого зеркала" оказался на волоске от смерти
12:10
Дочь Федосеевой-Шукшиной легла под нож
12:07
Малышева назвала способ избежать заражения коронавирусом через еду
11:58
"Ее уже похоронили": помощник раскрыл правду о Булановой после страшных слухов об инсульте
11:53
Плющенко шокировал откровениями об инфицированных коронавирусом друзьях
11:10
"Она, конечно, очень слабенькая": Надежда Бабкина пришла в сознание
11:04
Володин поздравил россиян с Днем космонавтики
11:00
Подозрение на коронавирус: у Васильева диагностировали пневмонию
10:24
Всплыли подробности состояния Булановой после известия о проблемах с сердцем
08:26
"У нас страсть": Брежнева поделилась интимными подробностями брака с Меладзе
08:10
Коронавирус: последние новости на сегодня, 12 апреля 2020 года
06:15
Известный актер встал грудью за оплеванную Муцениеце
04:09
Появились данные о беременности Кристины Асмус
02:25
"Легкие в труху": звезда сериала "Счастливы вместе" о страшном диагнозе
00:07
Оксана Самойлова попала в больницу после скандала с Джиганом
22:14
Муж Нюши отреагировал на ее воссоединение с Кридом
21:27
Сын покалечил Максима Галкина (видео)
20:31
"Зубы были в крови": Галустян сильно пострадал
20:13
Звезда "Папиных дочек" показала подросшего сына
19:51
Собянин ввел в Москве цифровые пропуска
18:29
Королева "засветила" грудь и прикрылась подушкой
18:00
"Не любит!": Бузова устроила истерику на публике
17:59
Коронавирус помешал: Кремль решил судьбу парада Победы – 2020
17:47
"Посадили голым задом на муравейник": Гальцев рассказал о жутких издевательствах
17:10
"Примитивное создание": Бородина получила под дых за беспечность
17:09
Зятю Григорьева-Апполонова дали от ворот поворот на шоу "Дом-2"
16:55
"Можно простить": Гордон вступилась за напавшего на жену Прилучного
16:24
Голубкина оправдалась после слов о "вонючих бабках" в храме
16:18
Деньги заканчиваются? На что будет жить Самойлова после развода с Джиганом
15:59
Имбирь и чеснок признали неэффективными в борьбе с коронавирусом
15:40
Успенская сильно изменилась после конфликта с дочерью
15:26
"Скотоложество": Тарзан залез между ног слону
14:38
Николаев показал зажигающих Пугачеву и Вайкуле во время карантина
14:11
Знаменитый врач заявил о "русском чуде" во время пандемии коронавируса
13:57
Агата Муцениеце спряталась после избиения
13:37
Три разных вируса: появились данные о странной мутации COVID-19
13:32
Стали известны новые детали болезни Корчевникова
12:51
Плющенко шокировал народ тренировкой сына (видео)
12:50
Любит качков: раскрыты половые извращения Киркорова
12:13
"Кашель кошмар": Дана Борисова подхватила заразу
12:01
Анастасия и Юлиан объявили о разводе через год после свадьбы
11:29
Сделано официальное заявление о состоянии госпитализированной Бабкиной
11:22
Количество заболевших коронавирусом в России превысило 13 тысяч
11:08
"Ты сдуваешься": Лещенко откровенно рассказал о своем самочувствии
10:43
"Было за нее страшно": новые подробности скандала в семье Прилучного
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Известный актер встал грудью за оплеванную Муцениеце
"Не любит!": Бузова устроила истерику на публике
У Бориса Корчевникова нашли коронавирус
Анастасия и Юлиан объявили о разводе через год после свадьбы
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
"Мне страшно": дочь экс-солиста "На-На" попрощалась с родными и друзьями из-за рака
Шоу-бизнес

Стало известно о состоянии заявившей о зверствах Прилучного Муцениеце

Агата Муцениеце. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В жизни Агаты Муцениеце последнее время происходят по истине тревожные события. Знаменитость во всеуслышанье заявила, что подверглась домашнему насилию со стороны Павла Прилучного.
прочитано 1501 раз

Экстренное обращение Муцениеце не на шутку взволновало ее поклонников. Примечательно, что актриса все еще не может воспользоваться собственным мобильным телефоном, чтобы вести свои соцсети, поскольку Прилучный отобрал у супруги смартфон.

ПО ТЕМЕ

Известный актер встал грудью за оплеванную Муцениеце

"Можно простить": Гордон вступилась за напавшего на жену Прилучного

 Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

В связи с этим о состоянии Агаты рассказала агент артистки Мариам Андреевская. Андреевская заверила, что актриса в данный момент находится дома. Муцениеце нужно время, что прийти в себя и восстановиться.

Известно, что Павел Прилучный также не выходил на связь после известия о случившемся. Вместо актера с заявлением выступила его представительница, которая заявила, что слова актрисы не соответствуют действительности. 

Напомним, ранее на Агату Муцениеце с жесткой критикой обрушилась Настасья Самбурская. Она заявила, что актрисе необходимо развестись и заняться собой. Самбурская посетовала на то, что ныне жены звез привыкли буквально монетизировать все свою семейную жизнь, включая ссоры и разлуки.

12 апреля 2020, 13:37
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жена Прилучного поразила неподобающим видом

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

tamara kuzina
Ответить
Слушайте , но сколько можно пиарить эту неадекватную Муциниеце, что она еще придумает, и как вы можете писать слово "Зверствах" не проверив. Ведь было полное опровержение директора Прилучного Екатерины Сычевой , очень уважаемого человека, ну как вам не стыдно, автор , больше писать не чем в этот сложный для страны час?! Или мозги высохли?1
1

Популярные темы форума

Политика

Предсказан распад Украины из-за коронавируса
65-летний Лукашенко сдался под напором коронавируса
"Переживает драму": коронавирус серьезно ударил по Зеленскому
Дума и правительство взяли на контроль волнующие россиян вопросы

Шоу-бизнес

"Ее уже похоронили": помощник раскрыл правду о Булановой после страшных слухов об инсульте
Плющенко шокировал откровениями об инфицированных коронавирусом друзьях
"Она, конечно, очень слабенькая": Надежда Бабкина пришла в сознание
Подозрение на коронавирус: у Васильева диагностировали пневмонию

Проишествия

Есть пострадавшие: подробности взрыва в центре Москвы
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума
В Москве полицейские задержали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Блогер-фармацевт показала подарок покойного мужа

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

Любит качков: раскрыты половые извращения Киркорова

Певец тащится от красивых мужчин
Коронавирус

Коронавирус: последние новости на сегодня, 12 апреля 2020 года

Что произошло за сутки
Шоу-бизнес

Николаев показал зажигающих Пугачеву и Вайкуле во время карантина

Звезды исполнили песню "Листья желтые"
Шоу-бизнес

Успенская сильно изменилась после конфликта с дочерью

Артистка поправилась

Гороскоп

Совет на выходные, 11-12 апреля 2020 года
Гороскоп на выходные, 11-12 апреля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 10 апреля 2020 года
Гороскоп на неделю с 13 по 19 апреля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Курьерская доставка: Аршавин сменил работу
Медведева сделала заявление о смене гражданства
Тутберидзе взвыла из-за смерти близкого человека
Овечкин решился на серьезный шаг из-за пандемии коронавируса

Регионы

Через Крымский мост отказались пропускать автомобили
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+