Выгнавший семью из дома Прилучный променял родню на собак

Скандал между Агатой Муциенице и Павлом Прилучным обсуждают все, кому не лень. Оно и неудивительно, ведь не каждый день мужчина выгоняет жену с детьми из дома.

После того, как актриса с сыном и дочерью переехали в столичную квартиру, Павел остался совсем один. Хотя сказать, что он сейчас в гордом одиночестве, нельзя, ведь компанию ему составляют две собаки.

Почти ежедневно Прилучный делится снимками и видео совместного времяпрепровождения с питомцами. Он показывает, как выгуливает четвероногих друзей и играет с ними. Пока непонятно, в каком душевном состоянии прибывает артист – счастлив ли он, что наконец избавился от семьи, или наоборот.

Напомним, все началось с заявления Агаты о том, что супруг выгнал ее с наследниками в ночь на 10 апреля. Кроме того, по словам Муциенице, Прилучный уже долгое время пьет. В результате его пристрастие к алкоголю привело к тому, что он ударил жену и довел до истерики сына и дочь.

Поэтому в свете последних событий актриса решила подать на развод. По словам близкого друга семьи, у Агаты есть все шансы получить после разрыва квартиру. Но пока рано делать выводы, посмотрим, как дальше будут развиваться события.