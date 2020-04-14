Запертый на карантине Галкин эксплуатирует детей

Максим Галкин уже не первую неделю проводит дома. Мужчина самоизолировался в собственном замке с Аллой Пугачевой и детьми.

Как уже неоднократно отмечал шоумен, они с женой категорически против того, чтобы малыши большую часть времени проводили за гаджетами. Согласно установкам "старой школы" пара старается всесторонне развивать детей. Например, недавно Алла Пугачева рассказывала, что на карантине Гарри изучает французский язык.

Максим Галкин прививает сыну и дочери любовь к труду. Как говорится, совмещает приятное с полезным. Накануне артист выложил в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта несколько видео, на которых показал, как убирает вместе с шестилетними двойняшками территорию загородного дома. Мужчина выдал малышам садовый пылесос и предложил собрать в кучки прошлогоднюю листву.

Кстати, видимо, Гарри не в восторге от желания отца научить его управляться с садовой техникой. Как ранее писали "Дни.ру" мальчик бросил в Максима Галкина шишку, да причем так "удачно", что даже разбил губу.

Некоторое время назад шоумен делился кадрами, как двойняшки орудовали вениками и тряпками в особняке. Лиза протирала пыль с мебели, а Гарри подметал полы.