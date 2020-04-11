Сын покалечил Максима Галкина (видео)

Максим Галкин старается скрасить карантин своим детям как может и придумывает различные интерактивы. Однако он не ожидал, что дети заиграются и кинут шишку ему прямо в лицо.

Пока двор замка – единственное открытое место, куда выходит семья Максима Галкина и Аллы Пугачевой для прогулок. Артисты вместе с детьми находятся на карантине и это, видимо, заставляет их пускать в ход любые приемы, чтобы не дать Гарри и Лизе заскучать.

Недавно Галкин опубликовал на своей странице в "Инстаграме" видео, где стал кидаться с детьми шишками. Веселье закончилось неожиданно – одна из них прилетела артисту прямо по губе от Гарри. Максим обратил внимание, что сын кинул не слишком осторожно, на что тот только рассмеялся. Продолжать взывать к совести артист не стал и легко простил ребенку эту оплошность.

Максим Галкин и Алла Пугачева стараются как можно больше времени уделить воспитанию детей. Недавно супруги устроили близнецам соревнования по стрельбе из лука. В своих интервью они не раз говорили, что против влияния гаджетов на детей.