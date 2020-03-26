Галкин не смог найти скважину Пугачевой

Лидер бойз-бэнда считает, что у многих эстрадных звезд существует дополнительный бизнес, приносящий гораздо больше денег, чем выступления. Продюсер заверил фолловеров, что во время визита в Нефтеюганск общался с нефтяным партнером Примадонны, который по секрету и рассказал ему о звездных вышках. По его словам, "хорошо устроилась" не только Алла Борисовна, но и другие ее коллеги по цеху. Он уверен, что жадность не останавливает артистов, поэтому те и не уходят со сцены, несмотря на внушительные сбережения.
Одним из первых на пост Андрея Разина отреагировал муж Примадонны, Максим Галкин. Он уточнил у продюсера "Ласкового мая", не подскажет ли мужчина "адресок" скважины Пугачевой. Как отметил юморист в инстаграм-сторис аккаунта, он очень ждет от руководителя музыкального коллектива ответ.
"Хоть будем знать, где деньги наши", – заявил телеведущий.
Пользователи Сети не оставили без внимания ситуацию. Например, анонимный телеграм-канал "Только никому" призвал подписчиков помочь Максиму Галкину из деревни Грязь. "Кажется, супруга от него кое-что скрывает", – пошутили авторы.
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