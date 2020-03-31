Разин о разводе Пугачевой и Галкина: Алла Борисовна – еще тот монстр

Все началось с того, что Андрей Разин объявил, что у Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова и у некоторых других отечественных знаменитостей помимо основного дохода есть пассивный. Якобы артисты имеют долю в нефтяном бизнесе.
Реакция молодого мужа Примадонны, юмориста, шоумена, телеведущего Максима Галкина не заставила ждать. На своей странице в социальной сети "Инстаграм" артист попросил у Андрея Разина "адресок" скважины. "Хоть будем знать, где деньги наши", – пояснил Максим.
Продюсер легендарной группы "Ласковый май" не растерялся от неосведомленности Галкина. "Это тайна Аллы Борисовны. Он же очередной ее муж. Может, завтра она с ним разведется? Зачем она будет рассказывать ему обо всем, что у нее есть?" – задал риторический вопрос Андрей Разин.
Он предположил, что Примадонна считает своего молодого мужа "маленьким". "А Алла Борисовна – еще тот монстр", – заявил продюсер. Также он предположил, что в паре нет полного доверия.
"Наверное, Галкин у нее еще не в таком доверии. Может, когда-то, лет через 30 или 50, Максим почитает завещание Пугачевой и увидит, что скважина-то на самом деле есть", – заключил Андрей Разин.
Продюсер признался, что к Максиму Галкину относится хорошо. Он даже вспомнил, как давным-давно отец артиста приехал в Подмосковье на концерт группы со всей семьей. Тогда солист "Ласкового мая" Юрий Гуров служил в армии, а отец Максима Галкина был генерал-полковником.
"На первом ряду сидели его отец, мама, брат и сам Максим, которому тогда было 12 лет. Сидели на первом ряду и хлопали "Ласковому маю", – цитирует Андрея Разина "Собеседник".
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