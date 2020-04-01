Расставшаяся с мужем и дочерью Кудрявцева сообщила важную новость

Лера Кудрявцева сдала тест на коронавирус. Популярная телеведущая контактировала с певцом Львом Лещенко, у которого подтвердилось серьезное заболевание.

Лера Кудрявцева и Лев Лещенко встретились на грандиозном празднике, который устроила сестра продюсера Игоря Крутого в честь своего дня рождения. На торжестве были Олег Газманов, Александр Серов, Татьяна Навка, Жасмин и многие другие звезды. Можно представить, как они распереживались, когда стало известно, что у Лещенко диагностировали COVID-19.

Когда Лера Кудрявцева узнала о неутешительном вердикте, немедленно сдала тест на коронавирус и переехала в отдельную квартиру, оставив маленькую дочь Машу с отцом, хоккеистом Игорем Макаровым. Ведущая серьезно отнеслась к ситуации и призвала граждан быть ответственными, сидеть дома и без нужды никуда не выходить.

Репортеры связались с гламурной блондинкой, чтобы узнать, известны ли результаты теста. "У меня все хорошо", – заявила та.

"Медики сразу предупредили, что, если в течение трех дней мне никто не позвонит, значит, результат теста отрицательный. Они сообщают по телефону только положительные случаи, а прошло уже гораздо больше времени", – рассказала Лера Кудрявцева. Она призналась, что совершенно спокойна и уже воссоединилась с семьей, передает StarHit.

К слову, отрицательными оказались тесты у лучшего друга Льва Лещенко, юмориста Владимира Винокура, а также у автора-песенника Игоря Николаева. Оба контактировали с легендарным исполнителем.