"Ну что, сволочи?": Кудрявцева обратилась к сидящим дома из-за коронавируса россиянам

Ведущая шоу "Секрет на миллион" на НТВ обозвала соотечественников "сволочами". Все потому, что сама звезда вынуждена приходить на телеканал вместе с коллегами.
"Ну что, сволочи, дома сидите все? А мы на работе", – цитирует недовольное заявление Леры Кудрявцевой "Экспресс газета". При этом она запечатлела на камеру телефона себя и других сотрудников в медицинских масках. Знаменитость отметила, что это странное зрелище.
Напомним, еще 12 марта Лера Кудрявцева находилась в Дубае, и положенные для карантина и самоизоляции две недели после ее путешествия не прошли. Не носит ведущая и маску.
Ранее Лера Кудрявцева показала в своем "Инстаграм", как ее муж, хоккеист Игорь Макаров гуляет с маленькой дочкой Машей. Брак со спортсменом оказался третьим в жизни телеведущей. Они поженились семь лет назад. Хоккеист младше избранницы на 16 лет. Звездная пара души не чает в наследнице, уделяя ей массу времени.
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