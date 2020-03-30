"Просто чудовищно": Кудрявцева возмутилась спекуляцией звезд на коронавирусе

Телеведущая высказалась о предприимчивых коллегах, которые зарабатывают на продаже масок в период пандемии коронавируса в России. Производством средств гигиены занялись Тина Канделаки, Кети Топурия и другие знаменитости.
Несмотря на то что маски действительно очень нужны, цены на них от звезд заоблачные – в среднем три тысячи рублей. "Наживаться на чужом горе – это просто чудовищно", – завила Лера Кудрявцева в программе "Звезды сошлись" на НТВ.
Кроме того, она рассказала о дне рождения сестры композитора Игоря Крутого, на котором присутствовал зараженный коронавирусом Лев Лещенко. После того как артист попал в больницу со страшным диагнозом, гости той вечеринки не на шутку испугались.
Помимо Леры Кудрявцевой, в зоне риска оказались Олег Газманов, Николай Басков и многие другие. Ведущая отметила, что не поддается панике, но и недооценивать опасность нельзя. Она сдала тест на коронавирус и надеется, что он окажется отрицательным.
Знаменитость отметила, что в тот вечер Лещенко быстро покинул торжество. Она добавила, что тогда все уже ходили со спреями, но еще без масок. Лера Кудрявцева отметила, что чувствует себя хорошо. Ведущая призвала быть ответственнее в условиях пандемии коронавируса в России и выполнять распоряжения властей.
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