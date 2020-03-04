"Я алкоголичка и наркоманка": Борисова заявила о хроническом недуге

Дана Борисова дала эксклюзивное интервью изданию "Дни.ру". Телеведущая рассказала, как справляется с зависимостями.

В разговоре с журналистом "Дни.ру" девушка призналась, что старается жить по совести, поэтому откровенно делится своими историями и не стесняется недостатков. Ее часто спрашивают, как она борется со стереотипами о себе, и что звезда делает, чтобы ее перестали считать зависимой от запрещенных веществ. "Я вообще ничего не делаю, я же наркоманка и алкоголичка. У меня хроническое заболевание, по сути. Вот говорят же, что бывших наркоманов не бывает. Это так", – поделилась Дана Борисова.

Телеведущая отметила, что теперь у нее пожизненное заболевание, однако сейчас она исключила из употребления любой допинг. Девушка не позволяет себе даже бокала шампанского на Новый год и очень гордится своими достижениями в избавлении от зависимости. "26 апреля будет ровно три года трезвости моей", – сообщила звезда.

Также Дана Борисова рассказала, когда подсела на запрещенные вещества. Сначала в ее жизни появился алкоголь – это произошло в 2008 году, когда карьера пошла на спад, а вот наркотики пришли в 2014-м. Женщина не стесняется говорить о своей зависимости, потому что надеется, что ее опыт поможет другим избежать ошибок – скоро у телеведущей выйдет книга на эту тему.