"Я алкоголичка и наркоманка": Борисова заявила о хроническом недуге

В разговоре с журналистом "Дни.ру" девушка призналась, что старается жить по совести, поэтому откровенно делится своими историями и не стесняется недостатков. Ее часто спрашивают, как она борется со стереотипами о себе, и что звезда делает, чтобы ее перестали считать зависимой от запрещенных веществ. "Я вообще ничего не делаю, я же наркоманка и алкоголичка. У меня хроническое заболевание, по сути. Вот говорят же, что бывших наркоманов не бывает. Это так", – поделилась Дана Борисова.
Телеведущая отметила, что теперь у нее пожизненное заболевание, однако сейчас она исключила из употребления любой допинг. Девушка не позволяет себе даже бокала шампанского на Новый год и очень гордится своими достижениями в избавлении от зависимости. "26 апреля будет ровно три года трезвости моей", – сообщила звезда.
Также Дана Борисова рассказала, когда подсела на запрещенные вещества. Сначала в ее жизни появился алкоголь – это произошло в 2008 году, когда карьера пошла на спад, а вот наркотики пришли в 2014-м. Женщина не стесняется говорить о своей зависимости, потому что надеется, что ее опыт поможет другим избежать ошибок – скоро у телеведущей выйдет книга на эту тему.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Проголосуем? Кто считает красивой Виталину Цымбалюк - Романовскую?
Кого еще тошнит от стариков?..
Хотел сына, а родилась дочь
Россия
Клонирование
Чё вы такие тупые а?
Почему хохлушки всюду преуспели? А другие не везет?
Нью
Комплекс неполноценности...
Дочь влюбилась в старика