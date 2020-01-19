Ухажер обещал Борисовой деньги за встречу наедине

Один из поклонников, например, пообещал оплатить звезде билеты на самолет бизнес-классом, самый дорогой отель и перевести 300 тысяч рублей на счет. Мужчина планировал провести три дня в компании Даны Борисовой.
Знаменитость от щедрого предложения, естественно, отказалась. Она поделилась перепиской с подписчиками личного инстаграм-аккаунта.
Сообщение незнакомца Борисову позабавило. Особенно Дану рассмешило то, что обратно, по замыслу поклонника, она должна лететь чартерным рейсом. Наверное, пылкий ухажер испугался, что ему не хватит денег.
Напомним, сейчас Дана Борисова погружена в решение семейного конфликта. У ведущей не ладятся отношения с дочерью подростком Полиной. По словам людей из окружения теледивы, девочке не хватает маминой заботы. Она всячески привлекает к себе внимание, причем делает это весьма эксцентрично.
"Я помирилась с Полиной в очередной раз. Вчера дочка сама приехала ко мне и предложила мировую. Ох, это уже не первый раз. Не понимаю, зачем нужен был этот спектакль с полицией? Наверное, это вопросы к ее папе. К счастью, сейчас все хорошо", – прокомментировала конфликт с дочерью Дана Борисова.
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