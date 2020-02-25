Наслала проклятье: Борисова обвинила Хангу в колдовстве и наняла экстрасенса

Дана Борисова в эфире программы "На самом деле" обвинила Елену Хангу в том, что та наслала на нее проклятье. Девушка уверена, что ее зависимость от запрещенных веществ – дело рук бывшей соведущей.

Борисова и Ханга работали вместе три с половиной года, они вели передачу "Принцип домино". Спустя 15 лет девушка решила рассказать, что все это время жила в страхе. Как уточнила Дана, месяц назад она встретилась с Еленой на съемках, увидела тот самый взгляд – холодный, пронизывающий, недоброжелательный, и ей стало страшно. Как заявила блондинка, все беды, которые приключились с ней, включая наркозависимость, – вина колдуньи.

В качестве доказательств Борисова привела весьма странные факты. Например, заверила она, Елена ей завидовала – девушка была моложе и имела больше перспектив в карьере. Борисова однажды застукала соведущую за тем, что та заговаривала ее вещи на своем языке, а в туфлях нашла горстку песка. Дана не обратила на это внимания, но потом, когда начались проблемы, наняла консультанта по черной магии. Он поведал, что это была могильная земля – то есть заговор на смерть.

Шепелев слушал рассказ Борисовой с нескрываемой ухмылкой. "Дмитрий, не вижу ничего смешного. Вы один ведете передачу, а поэтому Вам ничего не угрожает. А я вела с темнокожей, которая летала в парижские кварталы, читала всякую ерунду, а я после этого оказалась в реацентре!" – взорвалась Дана, уверенная в своей правоте.

Девушка продолжила перечислять проявления порчи, которую на нее якобы наслала Ханга. Как-то раз она нашла свое фото в конверте рядом с гримеркой, на снимке у нее были выжжены сигаретой глаза. Еще Дана видела блондинистую куклу вуду, проткнутую в пяти местах зубочистками. Зал неодобрительно гудел, не веря Борисовой.

Елена Ханга вошла в студию с деревянной фигуркой и в цветастом платье, пошутив, что оделась так специально, чтобы ни у кого не возникло сомнений в ее магических способностях. Было заметно, что Шепелев симпатизирует женщине, да и зал хохотал. Телеведущая заверила, что хорошо относилась к Дане, помнит ее "зажигалкой", веселой девушкой, всегда была готова прийти к ней на помощь. Борисова заметно стушевалась в ее присутствии.

После к шоу "На самом деле" присоединилась светская львица Алена Кравец, которая намерена подать иск к бывшей наркоманке. Девушка заявила Дане, что та постоянно ходит по программам и обвиняет во всякой ерунде известных людей. Она заявила, что ей звонят разные "бабки" от имени Борисовой и наговаривают всякие мерзости – например, в октябре прошлого года ее дочери пожелали стать наркоманкой. Кравец уточнила, что у Ханги очень тяжелый взгляд, ей всегда было в ее присутствии сложно разговаривать. Дмитрий ехидно подметил, что все, кто обвиняют Елену в колдовстве и прочих смертных грехах, очень бойкие за кулисами, а на сцене "ничего выдавить из себя не могут". "Знаете, что это? Магия", – пошутил ведущий "На самом деле".

Потом к обсуждению присоединилась певица Азиза, которая встала на сторону Даны Борисовой. Она рассказала, что уверена в колдовстве Елены Ханги. Женщина привела в пример историю, как однажды участвовала в шоу с темнокожей ведущей, и в какой-то момент начался невероятный спор с залом, никто не мог успокоить людей. Как уверяет певица, Ханга произнесла фразу: "У нас разгораются африканские страсти, пора это тушить!" В тот же самый момент в помещении прорвало трубу. Это подтверждает, что Ханга – ведьма, считает Азиза.

Психолог Ксения Бик, принявшая участие в программе "На самом деле", резюмировала, что вера в экстрасенсорику – довольно характерный штрих к портрету человека.

"У психологов существует понятие "локус контроля". Локус контроля внутренний – это когда человек принимает ответственность за свои поступки и происходящее с ним на себя. Локус контроля внешний – когда я постоянно тыкаю на экстрасенсов, семью, неудачное окружение, стечение обстоятельств, родителей", – пояснила женщина, намекнув на то, что Борисова пытается обвинить всех вокруг в своих неудачах.

Детектор лжи показал, что Елена Ханга не лжет, когда говорит, что никогда не применяла магические практики против других. А вот Дана Борисова на полиграфе призналась, что просто хотела раздуть скандал с бывшей коллегой ради денег. Также оказалось, что девушка неоднократно просила экстрасенсов наслать порчу на коллег и знакомых.