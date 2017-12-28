Дана Борисова вышла в свет после передозировки

в Москве состоялось ледовое шоу прославленного фигуриста и тренера Ильи Авербуха "Алиса в Стране чудес". Мероприятие посетило множество знаменитостей с детьми. Однако в одиночестве на шоу пришла телеведущая Дана Борисова. На днях Дана вышла из больницы, куда попала после передозировки лекарств.