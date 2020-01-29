Дана Борисова сделала признание

По словам знаменитости, она сильно переживает из-за вспышки коронавируса в Китае. Несмотря на то, что Дана уже вернулась в Москву, она до сих пор боится заражения.
"Можно сказать, что я в панике. Сейчас, например, я уже не поехала бы в Таиланд. И я стараюсь сейчас не встречаться с теми из своих знакомых, кто ездит в Китай", – призналась Борисова.
Телеведущая добавила, что предпринимает меры, чтобы обезопасить себя. Например, не выходит на улицу без маски.
Народный артист России Аскольд Запашный, который недавно вернулся из Сингапура, где отдыхал вместе с супругой и детьми, тоже прокомментировал ситуацию. По словам представителя цирковой династии, их семья уехала на родину именно в тот день, когда объявили о начале эпидемии.
"Именно в день нашего отъезда был официально зафиксирован в стране случай заболевания коронавирусом.
Наверно, нам просто повезло – мы уехали оттуда, если можно так выразиться, в начале разгара", – цитирует дрессировщика Teleprogramma.pro.
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