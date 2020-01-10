"Наркоманка!": наигравшийся отец выставил за дверь дочку Даны Борисовой

"Максим (Аксенов, бывший фактический муж – Прим. ред.) устроил цирк – пришел ко мне в квартиру с полицией, обзывал меня "наркоманкой" и забрал к себе не только дочь Полину, но и мою любимую собачку", – призналась "Дни.ру" Дана.
"На следующий день я посетила две независимые лаборатории, в которых сдала биологический материал на определение наличия в организме запрещенных веществ, – продолжает Борисова. – Помимо мочи и венозной крови у меня взяли несколько прядей волос – челка заметно поредела из-за этого. Дело в том, что именно волосы – самый точный маркер на наркотики. Но мне бояться или скрывать нечего – у меня срывов не было. Поэтому я потратила несколько десятков тысяч рублей и прошла все необходимые тесты".
Борисова предоставила в распоряжение "Дни.ру" одну из справок с результатами лабораторных исследований – наркотических или психотропных веществ в ее 43-летнем теле не обнаружено.
Вернулась к ней и дочь. "Максим, видимо, наигрался в заботливого отца и выставил Полину, – рассуждает Дана Борисова. – Дочь теперь снова со мной, чему я безумно рада".
Еще одна радость Даны – она закончила многострадальную книгу "Жизнь под кайфом", в которой честно рассказала про ад, который пережила, и про то, как смогла выбраться. Биография звезды уже в этом году должна появиться на полках книжных магазинов. "У меня большие планы и надежды на этот год. И, конечно, в моей жизни нет места ничему запрещенному – алкоголь и наркотики в прошлом", – пообещала счастливая Дана.
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