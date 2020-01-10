"Наркоманка!": наигравшийся отец выставил за дверь дочку Даны Борисовой

В семье телеведущей Даны Борисовы кипят нешуточные страсти. Ее бывший забрал дочь Полину и распустил слухи, будто Дана сорвалась. Корреспондент "Дни.ру" связался с телеблондинкой и узнал, что происходит в ее жизни сегодня.

"Максим (Аксенов, бывший фактический муж – Прим. ред.) устроил цирк – пришел ко мне в квартиру с полицией, обзывал меня "наркоманкой" и забрал к себе не только дочь Полину, но и мою любимую собачку", – призналась "Дни.ру" Дана.

"На следующий день я посетила две независимые лаборатории, в которых сдала биологический материал на определение наличия в организме запрещенных веществ, – продолжает Борисова. – Помимо мочи и венозной крови у меня взяли несколько прядей волос – челка заметно поредела из-за этого. Дело в том, что именно волосы – самый точный маркер на наркотики. Но мне бояться или скрывать нечего – у меня срывов не было. Поэтому я потратила несколько десятков тысяч рублей и прошла все необходимые тесты".

Борисова предоставила в распоряжение "Дни.ру" одну из справок с результатами лабораторных исследований – наркотических или психотропных веществ в ее 43-летнем теле не обнаружено.

Вернулась к ней и дочь. "Максим, видимо, наигрался в заботливого отца и выставил Полину, – рассуждает Дана Борисова. – Дочь теперь снова со мной, чему я безумно рада".

Еще одна радость Даны – она закончила многострадальную книгу "Жизнь под кайфом", в которой честно рассказала про ад, который пережила, и про то, как смогла выбраться. Биография звезды уже в этом году должна появиться на полках книжных магазинов. "У меня большие планы и надежды на этот год. И, конечно, в моей жизни нет места ничему запрещенному – алкоголь и наркотики в прошлом", – пообещала счастливая Дана.