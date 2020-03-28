Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19

Эксклюзив Гороскоп Заворотнюк Новости "Дом-2" Евровидение 2020

Топ новостей

Собчак раскрыла неожиданную причину увольнения Шепелева
"Ситуация выходит из-под контроля": состояние Димы Билана ухудшилось
Отдых с миллионершей обернулся для Шаляпина больницей
"Нет места безголосой Бузовой": Пугачева выдвинула жесткое требование
Лера Кудрявцева рассказала об уходе молодого мужа
партнеры
Суббота
28 марта
Лента новостей
17:00
Коронавирус: приколы про COVID-19
14:48
Объятия и поцелуи: Газманов с ужасом вспоминает вечеринку сестры Крутого после заражения Лещенко
14:39
Гробы вывозят колоннами: врач из Италии ужаснула рассказом об эпидемии в стране
13:55
Лобода самоизолировалась после известия о коронавирусе у солиста "Рамштайн" Линдеманна
13:55
Избранник Волочковой в разгар коронавируса подарил ей бумагу вместо цветов
13:24
"Стало тяжело дышать": последние слова умершего из-за коронавируса музыканта
13:21
Поклонники довели ненакрашенную Бузову до истерики
13:08
"Готовлюсь к концу света": у возлюбленной Виторгана истерика из-за коронавируса
13:00
"Какая глупость!": Галич отбрила обидевшую ее Бузову
12:49
"Могло произойти после": Жасмин рассказала о заражении коронавирусом от Лещенко
12:48
Каждый день ставили капельницы: раскрыты подробности тяжелой операции Аделины Сотниковой
12:15
"Потеряли": Кеосаян поделился болью от утраты нерожденного ребенка Симоньян
12:04
"Давно знакомы": копия Самойловой из шоу "Голос" откровенно о связи с Джиганом
11:53
Стало известно о состоянии Баскова после "коронавирусной" вечеринки у Крутого
11:42
"Пиарится на грязи": Крутой пристыдил зарвавшуюся Собчак
11:28
Винокур вышел из себя после новых данных о Лещенко
11:26
"Леву вернули": жена больного коронавирусом Лещенко о состоянии певца
11:18
Без масок и с температурой: сотрудники продуктовых магазинов в России о работе в эпидемию
10:59
Все-таки развод? Джиган и Самойлова выставили на продажу дом
10:45
"Мой человек!": покойная Макарова навестила зятя
10:42
Мария Порошина разошлась с супругом и осталась одна с пятью детьми
10:36
Изолированная дочь олигарха Чигиринского изматывает врачей неадекватными запросами
10:22
Коронавирус: последние новости сегодня, 28 марта 2020 года
06:37
"Люди будут умирать": обнародовано страшное пророчество Ванги о коронавирусе
04:28
"Беспечное решение": Разин осудил инфицированного коронавирусом Лещенко
02:19
Новый мужчина: всплыла шокирующая информация о Подольской после слухов о расставании с Пресняковым
00:17
"Позаражались от Лещенко": Собчак назвала звезд с коронавирусом
21:49
Газманов заперся после общения с больным коронавирусом Лещенко
21:43
В Москве горе-вора нашли с помощью потерянного паспорта
21:37
В Москве умер еще один пациент с коронавирусом
21:34
"Вещь хорошая": врач прокомментировал популярный метод борьбы с коронавирусом
21:27
Гороскоп на выходные
21:21
В Петербурге водители устроили драку после ДТП
21:15
Зараженный Акунин раскрыл правду о своем страшном диагнозе
21:12
Совет на выходные 28-29 марта
20:41
Появились официальные данные о состоянии Лорак после контакта с инфицированным Лещенко
20:35
Бородина призналась в пагубной зависимости
19:50
Названа причина смертоносного пожара в Екатеринбурге
19:21
Песков посетил одну вечеринку с инфицированным коронавирусом Лещенко
19:18
Пассажира в наркотическом опьянении сняли с летевшего из Москвы самолета
19:04
Чумная свадьба: звезда сериала "Деффчонки" вышла замуж в маске
18:40
Пугачева призналась в измене молодому мужу
18:34
В тюрьму на полгода: власти пошли на отчаянные меры из-за коронавируса
18:01
"Приходится отказываться": перепуганный коронавирусом Дима Билан сделал заявление
17:57
"Он был несвободен": звезда сериала "Магомаев" о романе с Биковичем
17:30
Пришлось останавливать съемки: у Лещенко случился приступ на глазах у Малахова
17:17
Главные правила домашнего обучения на карантине
17:10
Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире
17:10
Зрители о новом шоу ТНТ с участием молодых красоток: Чую, будет много слез и нытья
17:06
В Британии у главы Минздрава диагностировали коронавирус
17:02
Давай займемся этим на полу: сидящая в самоизоляции Бузова вызывает спортивных мужиков на дом
16:30
Названы самые полезные при коронавирусе продукты
16:30
"Больные люди": Лолита набросилась на безмятежно гуляющих во время эпидемии
16:21
Коронавирус и беременность: что нужно знать
16:16
Шепелев сбежал с сыном от Фриске
16:07
"Просто негодяи": Светличная обвинила внучку в покушении на ее жизнь
15:47
"Пир во время чумы": кто из звезд мог стать носителем коронавируса на юбилее сестры Крутого
15:47
Тилль Линдеманн попал в реанимацию с коронавирусом
15:43
"Ответите перед богом и совестью!": врач-инфекционист обратился к народу в связи с коронавирусом
15:29
"Хорошие показатели": эксперт вселил надежду в напуганных коронавирусом россиян
15:29
"Мусорное мышление": униженная Боня вылила ушат помоев на скандальную Инстасамку
14:55
Меган Маркл запретила Гарри возвращаться в Великобританию
14:43
Отпевать и венчать предложили онлайн: священники РПЦ из-за коронавируса исповедуют через интернет
14:40
Новая беда: онкобольную Заворотнюк спасают от коронавируса
14:27
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом
14:24
"Могу залезть в телефон": Агаларов признался Тодоренко в контроле над женой
14:23
"Культурное распитие" обернулось двойным убийством и пожаром в Новосибирске
13:59
Песков рассказал о продлении выходной недели в России
13:48
Море цветов и интим в ванной: как провели романтический отпуск Петросян и Брухунова
13:44
Путин под угрозой? В администрации президента обнаружили коронавирус
13:43
Растрепанная Пугачева пустилась в пляс после известия о смертельной инфекции
13:39
Навке посоветовали обследоваться после контакта с заболевшим коронавирусом Лещенко
13:30
"Это невозможно скрыть": Малышева назвала количество больных коронавирусом в России
13:26
"В 10 раз больше": озвучено реальное число зараженных коронавирусом
13:25
70-летняя Бабкина при всех зажала молодого любовника
12:59
"Все признаки шизофрении": Волочкова пожаловалась на инфекцию в голове
12:58
Гузеева сбежала из студии "Давай поженимся!" в эфире из-за скандала с невестой
12:46
Отказавшуюся показать прелести звезду "Реальных пацанов" заменила другая
12:38
Собянин открыл в Москве шесть новых станций метро
12:28
"Умоляю!": Проскурякова откровенно о болезни Николаева
12:16
Гречка животворящая: бойфренд Бузовой раздал обездоленному народу крупу (видео)
12:09
Потерявшая миллионы звезда сериала "Не родись красивой" ищет должника
12:07
Как в Италии: ученый сделал неутешительный прогноз по коронавирусу в России
11:59
Еще один больной коронавирусом умер в России
11:44
"Иллюзия": 50-летняя Меньшова раскрыла правду о своей "вечной молодости"
11:38
Снова зима? Синоптики сообщили о резком похолодании в Москве
11:30
Поклявшийся больше не жениться Рустем-паша из "Великолепного века" закрутил очередной роман
11:29
Вдобавок к коронавирусу: россиянам угрожает новая напасть
11:28
Вдову Караченцова не выпускают из-за смертельной инфекции
11:10
В Магнитогорске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за взрыва
10:59
Звезда Comedy Woman легла под нож хирурга
10:58
"Когда узнала, было тяжело и страшно": поэтесса Лариса Рубальская о коронавирусе
10:51
"Если выживем все": звезда сериала "Триггер" поделилась новостью
10:43
Коронавирус: последние новости сегодня, 27 марта 2020 года
10:23
Коронавирус в России вызвал рост цен на муку
10:20
"Мочалка может стрельнуть": находящийся в изоляции Стас Пьеха запустил себя
10:19
Семь человек сгорели заживо при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге
10:10
Врач назвал сроки наступления пика эпидемии коронавируса в Москве
09:49
Россия и Италия в шоке: 85-летняя Софи Лорен погребена под рухнувшим потолком
09:38
Официальное заявление о состоянии тяжелобольного Льва Лещенко
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бузова откровенно об увеличении груди: Мне было мало
"Наедине со своей болью": у Маргариты Симоньян случился выкидыш
Давай займемся этим на полу: сидящая в самоизоляции Бузова вызывает спортивных мужиков на дом
Пугачева призналась в измене молодому мужу
Бузова готовится к рождению ребенка
"Уже поженились": Бузова раскрыла тайну отношений с DAVA
Шоу-бизнес
Том Хэнкс. Фото: Kevin Sullivan/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com Ольга Куриленко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com Кристофер Хивью . Фото: HBO/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Рэйчел Мэтьюз. Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com Идрис Эльба. Фото: Christoph Hardt/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com Микель Артета. Фото: Steve McCormick/imago sportfotodienst/www.globallookpress.com Дмитрий Страхов. Фото: Thomas Frey/dpa/www.globallookpress.com +23

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19

Том Хэнкс. Фото: Kevin Sullivan/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Коронавирус держит в страхе весь мир. Он не щадит ни богатых, ни бедных, а заразиться им боится каждый. Мы собираем в одном репортаже информацию об известных личностях, которых не обошла стороной китайская зараза. Десятки звезд уже оказались в изоляции. Больные коронавирусом верят, что ученые скоро смогут им помочь. 

Продолжение: Коронавирус: приколы про COVID-19
прочитано 30842 раза

COVID-19 – возможно, этими буквами обозначат чуму XXI века, а пережившие пандемию будут рассказывать внукам, как запасались гречкой и туалетной бумагой. Шутки шутками, однако зараза буквально за пару месяцев разбила вдребезги привычную жизнь миллиардов людей.

ПО ТЕМЕ

Спасайся, кто может: как звезды укрываются от коронавируса

 Коронавирус в мире: последние новости

Сюжеты Коронавирус в мире: последние новости

Пока нет вакцины от коварного недуга, больные коронавирусом могут надеяться только на собственный иммунитет. По состоянию на 23 марта число инфицированных в мире перевалило за отметку в 300 тысяч, почти 15 тысяч не выжили. Мы объединили в одном материале актеров, политиков, спортсменов и других знаменитостей, столкнувшихся с вирусом лицом к лицу. 

Том Хэнкс и Рита Уилсон, 63 года

Рита Уилсон. Фото: Birdie Thompson/AdMedia/www.globallookpress.com

12 марта актер сообщил своим подписчикам в "Инстаграм", что он и его жена после поездки в Австралию почувствовали недомогание. Тест на китайскую инфекцию оказался положительным. Пару положили в больницу, но вскоре выписали. 

Стоит отметить, что из-за возраста Том Хэнкс и Рита Уилсон находятся в группе риска, так как у пожилых людей заболевание протекает в более тяжелой форме с вероятностью летального исхода. Спустя неделю больные коронавирусом чувствуют себя значительно лучше, однако все еще жалуются на сильную слабость.

Ольга Куриленко, 40 лет

Ольга Куриленко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

"Девушка Бонда" сообщила 16 марта в своем инстаграм-аккаунте, что "подцепила" новую заразу. Как отметила актриса, из симптомов у нее присутствовали только температура и слабость, а вот кашля почти не было. Как и многие больные коронавирусом, никакого особого лечения артистка не получила.

Актрису отказались госпитализировать в одну из лондонских больниц, заявив, что они переполнены. Ей просто посоветовали пить парацетамол, чтобы "сбить" высокую температуру. Для поддержания иммунитета Ольга Куриленко каждый день принимает "коктейль" витаминов С, Е, Д, B5, куркумина и цинка. 

Кристофер Хивью, 41 год

Кристофер Хивью . Фото: HBO/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

17 марта норвежский актер, известный по сериалу "Игра престолов", рассказал подписчикам в социальной сети "Инстаграм", что у него и его семьи диагностировали вирус COVID-19. Как уточнил мужчина, у него отличное здоровье, поэтому болезнь протекает в легкой форме. 

Актер вместе с родными изолировался дома и заверил, что проведет на карантине столько, сколько потребуется. Также он призвал подписчиков соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом. 

Рэйчел Мэтьюз, 26 лет

Рэйчел Мэтьюз. Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Американская актриса 16 марта сообщила подписчикам своего инстаграм-аккаунта, что ее тест на коронавирус оказался положительным. Позже она подробно расписала симптомы, которые сопровождали болезнь. В течение первых трех дней девушка чувствовала жар, ее знобило, была сильная слабость, присутствовали сложности с дыханием, а также не было аппетита.

Спустя неделю звезде стало легче, однако Рэйчел Мэтьюз до сих пор жалуется на сильную слабость, как и остальные больные коронавирусом. Известная по хоррору "Счастливый день смерти" актриса планирует оставаться на карантине до полного выздоровления. 

Индира Варма, 46 лет

Индира Варма. Фото: Birdie Thompson/AdMedia/www.globallookpress.com

Американская актриса Индира Варма сообщила своим подписчикам в инстаграм-аккаунте, что заразилась COVID-19. Больная коронавирусом заверила поклонников, что находится в изоляции. Она призвала фолловеров заботиться о здоровье и быть аккуратными. 

Женщина исполнила роль Элларии Сэнд в культовом сериале "Игра престолов". Также она задействована в чеховской пьесе "Чайка" в британской постановке, однако из-за пандемии спектакли пришлось отменить.  

Идрис Эльба, 47 лет

Идрис Эльба. Фото: Christoph Hardt/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Британский актер 16 марта в своем твиттер-аккаунте признался, что вошел в число заразившихся новой инфекцией. Как и некоторые больные коронавирусом, мужчина отметил, что тест оказался положительным, несмотря на то, что у него не наблюдалось симптомов. 

Артист отправился на карантин и заверил поклонников, что будет держать их в курсе своего состояния. Идрис Эльба известен по ролям в таких фильмах, как "Рок-н-рольщик", "Большая игра", "Тихоокеанский рубеж" и "Тор". 

Князь Монако Альбер II, 62 года

Альбер II. Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

О болезни сына голливудской актрисы Грейс Келли и князя Монако Ренье III стало известно 19 марта. Пресс-служба дворца сделала официальное заявление: тест на коронавирус у главы государства дал положительный результат.

В сообщении отмечается, что монаршей особе ничто не угрожает, он находится под постоянным надзором своего лечащего врача и медиков госпиталя "Принцессы Грейс". Князь продолжает работу из дома, регулярно поддерживая связь с членами кабинета и правительством.

Микель Артета, 37 лет

Микель Артета. Фото: Steve McCormick/imago sportfotodienst/www.globallookpress.com

13 марта появилась информация, что главный тренер футбольного клуба "Арсенал" заразился коронавирусом. Базу команды сразу же закрыли, а все, кто контактировал со спортсменом, отправились на двухнедельный карантин.

Микель Артета заявил, что очень расстроен прекращением тренировок. Мужчина решил пройти тест на китайскую инфекцию, когда почувствовал себя плохо. Он не ожидал увидеть положительный результат, как и многие больные коронавирусом. 

Ближайшие матчи "Арсенала" пришлось отменить. Пока неизвестно, когда работа лондонского клуба вернется в штатный режим. 

 Дмитрий Страхов, 24 года

Дмитрий Страхов. Фото: Thomas Frey/dpa/www.globallookpress.com

У российского велогонщика команды "Газпром-РусВело" 10 марта диагностировали COVID-19. В этот момент мужчина находился в Абу-Даби, где должны были пройти соревнования "Тур ОАЭ".

Спортсмен заявил, что его госпитализировали в местную больницу, где провели дополнительные исследования. Однако результатов анализов Дмитрий Страхов не видел. Велогонщик признался, что симптомов не чувствовал, и они не появились до сих пор. 

Для лечения китайской заразы больному дают обычные противовирусные препараты. Мужчина надеется в скором времени покинуть госпиталь. 

Дэниэл Дэ Ким, 51 год

Дэниэл Дэ Ким. Фото: Felix H?rhager/dpa/www.globallookpress

В список звезд, больных коронавирусом, также вошел американский актер корейского происхождения Дэниэл Дэ Ким, прославившийся благодаря роли в сериале "Остаться в живых". Мужчина узнал о своем диагнозе 19 марта.

Ким рассказал поклонникам, что заразился инфекцией во время своего пребывания в Нью-Йорке, где он работал над новым телепроектом. Однако шоу, в котором актер должен был сыграть врача, закрыли из-за распространения заболевания.

Мужчина почувствовал себя плохо, когда летел домой на Гавайи: у него заболело горло и поднялась температура. По прибытии Ким сдал анализы на коронавирус, после чего изолировался от близких. В итоге тест оказался положительным.

Паоло Мальдини, 51 год

Еще одним заболевшим среди спортсменов стал семикратный чемпион Италии по футболу, бывший игрок и действующий технический директор клуба "Милан" Паоло Мальдини. 51-летний атлет, как и многие больные коронавирусом, соблюдает режим изоляции. 

Прежде, чем покинуть команду, Мальдинини выступал за "Милан" более 20 лет – с 1984 по 2009 год. Он стал самым молодым футболистом в истории чемпионата Италии. Сейчас в клубе также играет его 18-летний сын Даниэль, который, к слову, тоже заразился вирусом.

Тем не менее, оба мужчины чувствует себя хорошо. Футболисты стараются не выходить из дома и не контактировать с другими людьми до полного выздоровления. 

Харви Вайнштейн, 68 лет

Харви Вайнштейн. Фото: John Lamparski/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
22 марта в СМИ появилась информация о том, что бывший голливудский продюсер болен COVID-19. Харви Вайнштейн сейчас находится в тюрьме, мужчину изолировали еще 19 марта – в день его рождения. 

Как сообщается в прессе, в колонии строгого режима, где содержится заключенный, есть и другие больные коронавирусом. Пока что это еще один человек, которого также отправили на карантин. Неизвестно, успел ли заразиться кто-то из охраны. 

Напомним, Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы за изнасилования и сексуальные домогательства к актрисам. Адвокаты требовали для подзащитного снизить срок, так как в силу возраста мужчина может попросту не дожить до освобождения. 

 Софи Грегуар-Трюдо, 44 года

Софи Грегуар-Трюдо. Фото: Claudio Santisteban/dpa/www.globallookpress.com

COVID-19 13 марта диагностировали у супруги премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Информация поступила из канцелярии политика. 

После рекомендаций врачей женщина сдала анализ на китайский вирус. Тест оказался положительным. Как сообщили СМИ, Софи чувствует себя хорошо, она находится на 14-дневном карантине вместе с мужем.

Жена премьера уверена: домашняя самоизоляция – ничто по сравнению с тем, через что проходят некоторые канадские семьи. Первая леди надеется, что сможет справиться с инфекцией, как и многие больные коронавирусом.

Ирене Монтеро, 32 года

Ирене Монтеро. Фото: Alvaro Hurtado/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Испанский политик сообщила 11 марта, что подхватила китайский вирус. Министр равных возможностей отправилась на домашний карантин. На всякий случай анализы на COVID-19 взяли у всего правительства.

Супруг Ирене Монтеро вице-премьер и лидер партии Unidas Podemos Пабло Иглесиас также отправился в изоляцию. Пара чувствует себя удовлетворительно. 

Напомним, Испания находится на втором месте после Италии по числу жертв коронавируса. Число заразившихся – 33 089 (по данным на 23 марта). 

Альберто Чирио, 47 лет

Альберто Чирио. Фото: Marco Alpozzi/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Об инфицировании главы итальянского Пьемонта стало известно в начале весны. Мужчина 8 марта сообщил СМИ, что подцепил COVID-19.

Альберто Чирио отметил, что он, как и многие больные коронавирусом, не чувствует симптомов. В целом политик описал свое состояние как хорошее. Мужчина отправился на карантин и продолжил работать из дома.

23 марта стало известно, что губернатор Пьемонта вылечился от инфекции нового типа. Об этом он сообщил в своем "Твиттере". Отметим, что Италия находится на первом месте по числу заразившихся и погибших от коронавируса. 

Никола Дзингаретти, 54 года

Никола Дзингаретти. Фото: Roberto Monaldo.Lapre/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

У лидера Демократической партии Италии в начале марта диагностировали коронавирус. Он сообщил в своем "Триттере", что чувствует себя хорошо, и отправился на карантин.

Мужчина продолжил работу из дома. Глава региона Лацио заявил, что Италия все еще занимает лидирующие позиции по числу заразившихся и погибших от китайской инфекции. Политик призвал граждан уважать правила и оставаться дома. 

Руди Гобер, 27 лет

Руди Гобер. Фото: He Changshan/Xinhua/www.globallookpress.com

Баскетболист HBA смеялся над коронавирусом и трогал микрофоны журналистов, чтобы доказать, что болезни не существует. Иронично, но спустя несколько дней после этого он сдал положительный тест на инфекцию.

Игрок команды "Юта Джаз" стал первым заразившимся в Национальной баскетбольной ассоциации. Мужчина написал в своем "Твиттере" о новых симптомах COVID-19. Оказывается, больные коронавирусом могут потерять обоняние и вкус. 

"Последние четыре дня я не чувствую запахов. У кого-нибудь было похожее?" уточнил он у фолловеров. 

Евангелос Маринакис, 52 года

Евангелос Маринакис. Фото: Lato Klodian/imago sportfotodienst/www.globallookpress.com

Владелец футбольных клубов "Олимпиакос" и "Ноттингем Форест" в начале марта сообщил, что заразился COVID-19. Мужчина в своем инстаграм-аккаунте заявил, что "новый вирус посетил и его". 

Греческий бизнесмен отметил, что хорошо себя чувствует, так как следует указаниям медиков. Он пожелал всем здоровья и выразил надежду, что скоро это все закончится. 

Около двух недель мужчина провел в самоизоляции и в итоге смог вылечиться от китайской инфекции, как и многие другие больные коронавирусом. "Необходимо сохранять дисциплину и полностью выполнять указания правительства и врачей", – написал Маринакис на своей странице в инстаграм-аккаунте. 

Принц Чарльз, 71 год

Принц Чарльз. Фото: Guo Chen/Xinhua/www.globallookpress.com

25 марта СМИ сообщили, что британский наследник престола заразился китайской инфекцией. Издание Sky News со ссылкой на представителей дворца заявило, что тест Чарльза оказался положительным. 

Больной коронавирусом чувствует себя неплохо, у него слабые симптомы. У супруги монаршей особы диагноз не подтвердился. Сейчас пара находится в самоизоляции в доме в Шотландии. 

Однако пока неясно, как принц мог заболеть COVID-19. Королева приняла все возможные меры по борьбе с панедмией. Напомним, накануне она вместе с супругом и минимальным штатом прислуги покинула Лондон. 

Надин Доррис, 62 года

Надин Доррис. Фото: Simon Ford/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Заместитель министра здравоохранения Великобритании 6 марта почувствовала себя плохо, а 10 марта тест на коронавирус подтвердил наличие инфекции. Надин отправилась в самоизоляцию. 

Примечательно, что 5 марта она присутствовала в парламенте и провела несколько рабочих встреч. Женщина даже обменивалась рукопожатиями с премьер-министром Борисом Джонсоном. 

Иванна Сахно, 22 года

Иванна Сахно. Фото:instagram.com/ivannasakhno/

Звезда фильма "Тихоокеанский рубеж" сообщила, что заразилась вирусом нового типа. Девушка выложила в своем инстаграм-аккаунте сообщение, что ее тест на COVID-19 оказался положительным. 

Голливудская актриса украинского происхождения поделилась с подписчиками информацией, что признаки китайской инфекции у нее появились не сразу. Иванна почувствовала сначала боль в спине, потом в легких, у нее поднялась температура и открылось носовое кровотечение. 

Сахно пожелала поклонникам здоровья и попросила людей быть более внимательными друг к другу. Девушка, как и многие больные коронавирусом, призвала всех оставаться дома, даже если симптомов не наблюдается. 

Жанна Болотова, 78 лет

Жанна Болотова. Фото:Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

25 марта стало известно, что советская актриса заразилась коронавирусом. Женщина подцепила инфекцию после общения с человеком, недавно прибывшим из Германии.

В силу возраста Жанна Болотова находится в группе риска. Было принято решение госпитализировать женщину в больницу в Коммунарке. 

Напомним, артистка снималась в таких картинах, как "Любить человека", "Опасный возраст", "Дом, в котором я живу". Особую популярность получила после участия в фильме "Жмурки". 

Питер Даттон, 49 лет

Питер Даттон. Фото: commons.wikimedia.org/Australian Embassy Jakarta

Глава МВД Австралии 13 марта сообщил, что проснулся с температурой и болью в горле. Мужчина немедленно связался с медиками. Врачи взяли у политика анализ на инфекцию нового типа – тест на коронавирус оказался положительным.

Питера Даттона отправили в больницу. Он заверил подписчиков своего твиттер-аккаунта, что чувствует себя хорошо. 

Борис Акунин, 63 года

Борис Акунин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

26 марта российский писатель грузинского происхождения сообщил в своем "Фейсбук", что заразился COVID-19. "Страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса", – отметил переводчик.

Мужчина не уточнил, в каком состоянии сейчас находится, однако пообещал все рассказать, когда ему станет лучше. Стоит отметить, что 63-летний публицист находится в группе риска, как и многие пожилые больные коронавирусом. 

Особую популярность Борис Акунин получил как автор детективных романов о сыщике Эрасте Фандорине. Также писатель выпустил научно-популярную серию книг "История Российского государства". 

Борис Джонсон, 55 лет

Борис Джонсон. Фото:Annegret Hilse / SVEN SIMON/www.globallookpress.com

Премьер-министр Великобритании 27 марта заявил, что болен коронавирусом. Накануне он сдал тест на китайскую инфекцию, который оказался положительным. 

Он решил сдать анализы, так как у него появились некоторые симптомы COVID-19 – повышенная температура и постоянный кашель. "Работаю из дома, я самоизолировался", – отметил Борис Джонсон в своем твиттер-аккаунте.

Мужчина заверил народ, что современные технологии позволяют ему оставаться на связи с правительством. Министр поблагодарил всех, кто помогает стране справляться с пандемией. Он уверен, что Британия сможет победить распространение инфекции, если граждане будут следовать указаниям властей. 

Лев Лещенко,  78 лет

Лев Лещенко. Фото:Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com

24 марта певца госпитализировали в московскую больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус. Тест на инфекцию оказался положительным, мужчина находится в реанимации.

Состояние народного артиста оценивается как тяжелое, у музыканта даже начался отек легких. Вероятность летального исхода крайне велика, так как Лев Лещенко входит в группу риска из-за возраста, как и многие больные коронавирусом пенсионеры. 

Артист около недели назад вернулся с гастролей по Америке. Мужчина не стал соблюдать карантин и успел посетить несколько массовых мероприятий.

Каллум Хадсон-Одои, 19 лет

Каллум Хадсон-Одои. Фото: COLORSPORT/DANIEL BEARHAM/www.globallookpress.com

В начале марта стало известно, что молодой игрок "Челси" инфицирован коронавирусом. В официальном сообщении отмечалось, что полузащитник почувствовал легкое недомогание, поэтому перестал посещать тренировки. На всякий случай спортсмену сделали тест на китайскую заразу, который оказался положительным.

В целях безопасности было принято решение отправить на карантин всех футболистов клуба. Те, кто не контактировал с Хадсон-Одои, вскоре вернулись к работе. Молодой человек, несмотря на положительный анализ на COVID-19, в целом чувствовал себя хорошо.

24 марта представители команды заявили, что парень окончательно оправился от коронавирусной инфекции. Каллум уже приступил к тренировкам.

Франк Риестер, 46 лет

Франк Риестера. Фото: JB Autissier via www.imago-image/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

Вирус нового типа диагностировали у министра культуры Франции. В официальном заявлении отмечено, что у политика заболевание проходит без симптомов. Мужчину отправили на домашний карантин. Риестер чувствовал себя хорошо, как и многие больные коронавирусом.

К сожалению, неизвестно, встречался ли он в последнее время с президентом. Вероятно, министр заразился во время посещения Национального собрания (нижняя палата парламента), где ранее диагностировали несколько случаев COVID-19.

Даниэле Ругани, 25 лет

Даниэле Ругани. Фото: Gabriele Maricchiolo/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

В середине марта стало известно, что коронавирус подцепил защитник "Ювентуса". Его тест на китайскую инфекцию оказался положительным. 

Футболист обратился к поклонникам и заверил, что находится в хорошем состоянии. "Чувствую обязанность поблагодарить всех докторов и медсестер в госпиталях, которые делают все от них зависящее, чтобы справиться с этим заболеванием", – написал мужчина в своем инстаграм-аккаунте. 

Также спортсмен призвал людей быть внимательнее и соблюдать меры предосторожности. Он отметил, что вирусу нет разницы, кого заражать. 

Коронавирус В Москве | В Италии | В мире

Симптомы | Карта | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды 

Автор: 28 марта 2020, 16:53
ФОТОРЕПОРТАЖ

Коронавирус в России: толпы в магазинах и тотальный карантин

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Петр Ермаков
Ответить
Коронавирус
По данным информационной космической диагностики ИКД <цензура> при заражении коронавирусом поражаются клапан аорты сердца, альвеолы легких, нервы. Наиболее опасным состоянием является зашлакование вен клапана аорты сердца, когда зашлакованность вен доходит до критического уровня в 59%, что вызывает недостаточное открытие клапана и циркуляции крови. В первую очередь это касается пожилых людей, у которых уже вены значительно зашлакованы. Зашлакованность вен клапана, заражение коронавирусом и места его дислокации диагностируется только ИКД по фото больного. ИКД даются индивидуа
Вася Кузнецова
Ответить
Капец( Что в стране приключилось, правила меняют, воры категорически не хотят сваливать.. Тут еще и пандемия эта проклятая. На работе сократили, а как за квартиру платить!? Слава Богу, что наши зажравшиеся жулики хоть выплаты для простых людей сделали, мне приходит платеж раз в месяц 13 тыс., все зависит от вашей средней ЗП. Могут посчитать сразу за 2 мес.. Переходите на <цензура>
Евгений
Ответить
Здравствуйте!
Настраиваем Яндекс Директ и Таргетинг в соц.сетях под ключ.
Оплата за настройку фиксированная.
(обговаривается индивидуально, в зависимости от сложности проекта)

Наши услуги идеально подойдут для тех, у кого есть возможность обрабатывать больше лидов, чем имеется в данный момент.
Заинтересовало?
Свяжитесь с нами!
E-mail: <цензура>
Евгений
Ответить
Здравствуйте!
Настраиваем Яндекс Директ и Таргетинг в соц.сетях под ключ.
Оплата за настройку фиксированная.
(обговаривается индивидуально, в зависимости от сложности проекта)

Наши услуги идеально подойдут для тех, у кого есть возможность обрабатывать больше лидов, чем имеется в данный момент.
Заинтересовало?
Свяжитесь с нами!
E-mail: <цензура>
Евгений
Ответить
Здравствуйте!
Настраиваем Яндекс Директ и Таргетинг в соц.сетях под ключ.
Оплата за настройку фиксированная.
(обговаривается индивидуально, в зависимости от сложности проекта)

Наши услуги идеально подойдут для тех, у кого есть возможность обрабатывать больше лидов, чем имеется в данный момент.
Заинтересовало?
Свяжитесь с нами!
E-mail: <цензура>
HenryWeege
Ответить
Купи второй телевизор! О деньгах не беспокойся — теперь они у тебя будут.
<цензура>
Evgeny Didenko
Ответить
Мне что-то кажется . что это вирус придумал этот придурок и не навистник России Трамп!! Только он не подумал.что этот вирус и вне России проникнет. если это действительно Трамп придумал!
1

Популярные темы форума

Политика

Коронавирус нанес мощный удар Зеленскому
На Украине бросились в ноги России ради спасения от коронавируса
Россия получила новый статус из-за коронавируса
Спасибо коронавирусу: в Кремле заявили об отмене санкций

Шоу-бизнес

Газманов заперся после общения с больным коронавирусом Лещенко
Появились официальные данные о состоянии Лорак после контакта с инфицированным Лещенко
Бородина призналась в пагубной зависимости
"Приходится отказываться": перепуганный коронавирусом Дима Билан сделал заявление

Проишествия

У студентки в Москве украли старинные вещи на 19 миллионов рублей
Тысяча россиян оказались в заложниках в Черногории из-за коронавируса
На глазах у детей: москвич зверски расправился с женой и ее родителями
"Я рассыпаюсь": блогер-фармацевт пишет погибшему из-за банной вечеринки мужу

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

Мария Порошина разошлась с супругом и осталась одна с пятью детьми

Актриса рассталась с возлюбленным
Шоу-бизнес

Россия и Италия в шоке: 85-летняя Софи Лорен погребена под рухнувшим потолком

ЧП с кинодивой напугало народ
Шоу-бизнес

Пришлось останавливать съемки: у Лещенко случился приступ на глазах у Малахова

Мужчина наплевал на карантин

Шоу-бизнес

Пугачева призналась в измене молодому мужу

Певица влюбилась в другого

Гороскоп

Гороскоп на выходные
Совет на выходные 28-29 марта
Гороскоп на сегодня, 27 марта
Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Коронавирус сорвал Олимпийские игры – 2020
Месси пришлось играть с туалетной бумагой вместо мяча из-за коронавируса
Президент самого "звездного" футбольного клуба в мире умер от коронавируса
"Беспардонная": Загитову разнесли за неприличный жест на катке

Регионы

Лучше бы не строили? Власти признали опасность Крымского моста
Спор вокруг "Тольяттиазота" дошел до финальной стадии
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
Мощная стихия обрушилась на Алтайский край (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+