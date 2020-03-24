"День сурка": Бородину атаковала паника из-за пандемии коронавируса

По возвращению в Россию из Европы, где Ксения Бородина несколько дней провела на курорте в Куршевеле, ей пришлось уйти на двухнедельный карантин. В своем инстаграм-аккаунте она рассказала, как переживает этот непростой период.
Ведущая "Дома-2" сообщила, что у нее случилась паническая атака из-за изоляции в условиях пандемии коронавируса. По ее словам, для будто продолжается День сурка. Она посетовала, что 2020 год только начался, а ей кажется, что он никогда не закончится.
При этом Ксения Бородина подчеркнула, что не любит лишний раз разводить панику. Но из-за неопределенности ей "становится жутковато". По словам знаменитости, отойти от атаки помогают только муж Курбан Омаров и ночные разговоры с подругами.
Кроме того, Ксения Бородина рассказала, что среди ее знакомых есть те, кто часто присылает ей новости про пандемию коронавируса. В завершение своего поста она написала, что знает одно, что все это закончится и все будет хорошо, но нужно набраться терпения и подождать.
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