Как российские звезды пострадали от коронавируса

Самые незначительные перемены произошли в жизни певицы Светланы Лободы. Исполнительница всего-навсего начала носить маску, дабы снизить риск заражения коронавирусом. Накануне светская львица появилась в таком виде в одном из московских аэропортов. Она призналась, что маска доставляет ей дискомфорт.
Ведущие скандального шоу "Дом-2" Ксения Бородина и Ольга Орлова совсем недавно вернулись из Куршевеля. По приезде обе женщины решили самоизолироваться. Cейчас они сидят дома.
Кроме того, супруга Курбана Омарова предпочла временно перевести детей на дистанционное обучение. Она очень переживает за них и всеми силами пытается уберечь наследников от коронавируса.
Также стало известно, что большой урон понес известный исполнитель Сергей Чумаков. Как оказалось, артист отменил гастрольный тур. Конечно, он возобновит его, когда ситуация с коронавирусом перестанет быть критической. Тем не менее эта пауза значительно скажется на финансовом состоянии певца.
Больше всех страдает экс-участница группы "Фабрика" Сати Казанова. Светская львица замужем за итальянцем Стефано Тиоццо. Знаменитость не может встретиться с любимым супругом: его просто-напросто не выпускают из родной страны, так как она объявлена очагом распространения коронавируса.
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