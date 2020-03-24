"Медсестры уже умирают": россиянка раскрыла жуткие последствия коронавируса

В России коронавирус столкнулся со слаженными мерами противодействия и жесткими, но эффективными шагами по борьбе с распространением болезни. Однако не всем странам повезло заметить опасность так рано и вовремя на нее отреагировать.
Наибольший ущерб среди европейских стран коронавирус COVID-19 нанес Италии. На втором месте оказалась Испания. Об обстановке в стране и пугающих последствиях эпидемии рассказала переехавшая туда два года назад россиянка.
По ее словам, ситуация уже дошла до того, что мест в реанимации не хватает. Ощущается и недостаток аппаратов искусственной вентиляции легких. Некоторым приходится лежать в коридорах, а сотрудники экстренных служб находятся в группе риска.
"У нас медсестры уже умирают. У нас умерло подряд двое полицейских", – цитирует "Ридус" россиянку. Она призналась, что жить в подобной обстановке крайне тяжело. При этом, судя по ее ощущениям, ситуация с распространением коронавируса пока только ухудшается.
Тем временем врачам уже сейчас приходится делать выбор, кого из пациентов спасать. Предпочтение отдается молодым, поскольку у них больше шансов выжить. При этом родственников не пускают в палату к умирающим от коронавируса, поскольку это может быть опасно. Люди лишены возможности не только проститься, но и похоронить своих близких, так как сразу после смерти их кремируют.
Напомним, согласно последним данным, в Испании зарегистрировано 35136 случаев заболевания коронавирусом. Жертв болезни насчитывается 2311. По этим показателям страна находится на втором месте, уступая лишь Италии, успевшей напугать размахом эпидемии весь мир.
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