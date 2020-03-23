"Метровую свечку поставлю": Цымбалюк-Романовская молится за подверженного коронавирусу Джигарханяна

Как говорят медики, среди погибших в мире от коронавируса наибольшее число – люди старше 65 лет. У них ослаблен иммунитет, много хронических заболеваний, поэтому к старикам должно быть повышенное внимание и забота. Виталина Цымбалюк-Романовская в этой связи озабочена состоянием здоровья бывшего мужа Армена Джигарханяна.

"Какой ни есть, а он – родня", – пел любимый киевской пианисткой актер, поэт и музыкант Владимир Высоцкий в "Диалоге у телевизора". И эти слова вполне точно определяют нынешнее отношение Цымбалюк-Романовской к бывшему супругу. Джигарханян прилюдно обозвал ее "вором, а не человеком", но она зла не держит. Более того, заказывает в храме молебны и подает записки о здравии бывшего мужа.

"Я боюсь за него, кажется, даже больше, чем за себя, – вздыхает Виталина. – Ему же 84 года, у него слабый иммунитет, каждую зиму он болел то ОРВИ, то бронхитом, то сезонным гриппом. И я его выхаживала. Теперь вот мир охвачен эпидемией коронавируса, и я очень переживаю за Армена Борисовича в этой связи".

Апостол Матфей говорил: "Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда?" (Мф. 5: 43–48).

Виталина как истинная христианка всегда помнит о важности прощения, о милосердии. Поэтому вспоминает сегодня только все доброе и хорошее, что связывало ее за годы жизни с легендарным актером театра и кино. "У него дома есть кислородная маска, я надеюсь, люди, которые сегодня опекают Армена Борисовича, знают про это и смогут в случае необходимости оперативно оказать нужную помощь, – говорит пианистка. – Ну а я в любой момент готова привезти ему той же гречки, лишь бы он не выходил на улицу и не подвергал жизнь опасности. Если этот страшный коронавирус пронесет моего бывшего мужа, свечку метровую в храме поставлю в благодарность!".