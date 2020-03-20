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"Все умерли": Березин сообщил о ставших жертвами беспощадного коронавируса артистах

Фото: Claudio Furlan/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Все концерты и спектакли отменены, премьеры и фестивали перенесены, программы в телестудиях снимаются без зрителей – по планете шествует коварный коронавирус. О том, как сказался он на артистах, зависящих от выступлений и кассы, корреспондент "Дни.ру" поговорил с легендарный диктором, ведущим концертов и официальных приемов в Кремле Владимиром Березиным.

Продолжение: Страшнее коронавируса: человечество предупредили о новой угрозе
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"Интеллигенция первой попадает под удар", – жаловалась героиня Лии Ахеджаковой в фильме "Москва слезам не верит". И оставшийся без работы Владимир Березин с этими словами в свете последних событий согласен.

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 Коронавирус: последние новости

Сюжеты Коронавирус: последние новости

"Я живу с каким-то странным, новым ощущением пустоты вокруг, – вздохнул Владимир Александрович. – Профессия остановилась! В последний раз я вел мероприятие в Кремле 12 марта, 13-го там же был на концерте Гару, и все..."

По признанию Березина, все планы сорвались из-за коронавируса. "Меня много лет звали в древний русский город Тобольск. Я, наконец, собрался – и на тебе! Отменился и грандиозный юбилей в Брюсселе одного очень уважаемого человека – автора книг о чеченском оружии, а ведь там должны были собраться все сливки Старого Света. Отменились концерты в Екатеринбурге, Кремле, концертом зале "Вегас", – пояснил диктор.  

Все это чрезвычайно огорчает привыкшего к постоянной работе Березина. Безделье и праздность – не в его привычках. "Я включаю "Любовь и голуби" или "Ширли-мырли", которые обожаю, но не могу отвлечься, не могу смотреть. Все думаю о ситуации за окном, – пожаловался диктор. – И я, и многие артисты сегодня чувствуют себя как бомжи, никому не нужными. Это очень неприятное ощущение. Когда артист уходит со сцены и долго не возвращается, его забывают. Люди привыкают к его отсутствию".

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

По словам Березина, шоу-бизнес "замерз". "Словно злая Снежная королева вдруг махнула палочкой, и все замерло, все умерли, – образно описал происходящее Владимир. – Уверяю Вас, далеко не у всех звезд есть подушка безопасности, которая позволила бы сохранить при отсутствии работы прежний уровень жизни. От меня, например, зависят многие люди – не только жена и дочь, но и водитель. Я, например, думаю, что год-два протяну, а дальше что? У многих звезд квартиры куплены в ипотеку, взяты кредиты на новые программы. Теперь все это летит в тартарары. Очень неприятно..."

Автор: 20 марта 2020, 10:09
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