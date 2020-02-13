"Не имеете права жить в этой стране!": Цымбалюк-Романовская послала друзей Джигарханяна подальше

Сторонники Армена Джигарханяна на специально созданной странице в социальной сети "Фейсбук" призывают начать прокурорскую проверку с целью выяснения, отработала ли бывшая жена актера установленные судом 200 часов общественных работ. Мол, возможно, она подделала какие-то документы или даже метрику, чтобы избежать наказания.
Корреспондент "Дни.ру" обратился к Виталине Цымбалюк-Романовской с прямым вопросом, где и когда она отдавала долг государству.
"Небезызвестная Элина Мазур и ее сообщники хотели увидеть меня с метлой в руках или за швейной машинкой в колонии. Но я не доставлю им такого удовольствия , – улыбается пианистка. – Приезжала работать на мерседесе, делала все, что требовалось, без посторонних глаз. И больше никому ничего не обязана, все перед законом исполнила – документы на руках".
"Мне очень жаль, что окружение моего единственного мужа настолько не доверяет государству в таких важных вопросах, как получение гражданства, образование и исполнение судебными органами и гражданами обязанностей в надлежащем виде, – продолжает Цымбалюк-Романовская. – Я думаю, им всем нужно сесть в один большой самолет и улететь жить в Америку – помните, как в фильме "Ширли-мырли"? Вы не имеете права жить в этой стране, не доверяя друг другу".
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