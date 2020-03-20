Расценки скромные: на что пошла дочь ради спасения парализованной Заворотнюк

Как только стало известно, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна, все ее близкие – муж, прославленный фигурист Петр Чернышев, старшие дети Анна и Майкл, мать Валентина Борисовна – ушли в глухую оборону, отказавшись комментировать любую информацию о состоянии артистки. Между тем, по последним данным, Анастасия Заворотнюк проходит лечение в одном из подмосковных реабилитационных центров. Якобы у звезды комедийного сериала "Моя прекрасная няня" парализована правая сторона тела из-за опухоли. Эти данные могут быть ошибочными, однако пока родственники артистки не опровергли их.
Внезапное появление Анны Заворотнюк в Сети – как гром среди ясного неба для поклонников актрисы. Они на протяжении многих недель молили, спрашивали, критиковали и даже ругались, не получая ответа на вопрос, как себя чувствует Анастасия, в аккаунте, посвященном артистке. И вдруг ее старшая дочь начала постить новые фото, делиться эмоциями, размышлениями, наблюдениями. Она даже начала беседовать с фанатами!
Наблюдательные журналисты немедленно заподозрили, что тут что-то не так. По их мнению, неспроста Анна начала каждый день делать публикации в "Инстаграм" (а то и не одну). Они заметили, что с тех пор, как Аня вышла из тени, аудитория ее аккаунта выросла почти на десять тысяч подписчиков – с 85 до 94,8 тысячи человек, а также появились контакты менеджера и даже первые рекламные публикации.
Как выяснил сайт "Комсомольская правда", расценки на рекламу у младшей Заворотнюк пока скромные. "50 тысяч за публикацию в ленте и 15 тысяч – за "Сторис", – сообщил репортерам менеджер Анны. По всей видимости, ради спасения матери Заворотнюк решила развивать свой аккаунт в Сети.
Говорят, деньги семьей сейчас очень нужны. Дело в том, что единственный добытчик – фигурист Петр Чернышев – пока в вынужденном простое, отмечает издание. Лишь в конце года у него запланированы выступления в ледовых шоу.
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