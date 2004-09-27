Моя прекрасная няня

Главной героине ситкома Виктории Прутковской слегка за 30. Красавица расстается с молодым человеком и теряет работу. По счастливой случайности она попадает в дом богатого продюсера Максима Шаталина. Прутковская становится няней троим детям музыкального менеджера.
На новой работе Прутковская обретает друга в лице дворецкого Константина, на плечах которого лежат все хозяйственные заботы. С новым работодателем у няни тоже складываются доверительные отношения. Со временем Виктория понимает, что именно Максима она хочет видеть своим супругом. Шаталин, в свою очередь, после смерти жены стал убежденным холостяком, о Вике, как о подруге жизни, он и не думает. К тому же у няни есть соперница в лице Жанны Аркадьевны, коллеги продюсера.
Звезды ситкома работали с утра до ночи. Многосерийная
теленовелла снималась в очень короткие сроки. Тяжелее всего приходилось
Анастасии Заворотнюк, которая играла главную роль.
"Нужно было уложиться в определенный отрезок времени. Если часть героев еще успевала передохнуть, то Настя была занята практически в каждой сцене. Все заканчивалось около десяти вечера, а иногда и позже. Было такое, что у нас кто-то даже падал в обморок. После работы заходил в кафе перекусить и отправлялся на съемную квартиру. Если были силы, то читал книжку или сразу ложился спать, потому что утром снова на съемку. И так три года".
На площадке артисты часто импровизировали. Например, Анастасия Заворотнюк для своей героини выдумывала забавные, запоминающиеся фразы. Восклицания "мама дорогая!" и "та вы шо?" оказались настоящими находками артистки. Создавая няню Вику, Анастасия вдохновлялась экс–коллегой по цеху актрисой театра Табакова Ольгой Блок-Миримской, которая переехала в Москву из Симферополя.
Со временем актеры так срослись со своими персонажами, что не расставались с образами из "Моей прекрасной няни" даже вне съемочной площадки. Например, Ольга Прокофьева признавалась, что иногда несознательно наделяет чертами Жанны Аркадьевны других своих героинь.
"Поскольку она заняла много пространства в моей жизни. Иногда, если я уезжаю со съемок очень поздно на спектакль, то перегримироваться успеваю, а перестроиться – не всегда. У меня бывает другая реакция. Например, вместо "О!" я делаю "О-хо-хо!", как Жанна. Или какой-то ее жест".
Особое место в сериале и в сердцах зрителей занимала мама Вики, героиня Любови Полищук. Между тем поклонники даже не догадывались, каких усилий стоили артистке съемки в "Моей прекрасной няне". Страдающая от саркомы позвоночника Полищук до последнего приезжала на площадку.
"Она продолжала до последней серии сниматься. Она приходила в сопровождении своего директора в гримерку, ложилась. Долго там лежала на диванчике. Когда же наступал момент ее съемок, Любовь выходила на площадку и отыгрывала свои сцены".
Теленовелла доступна для просмотра на официальном сайте телеканала СТС.
|Список серий
|1 серия
|10 июня 2016
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|2 серия
|10 июня 2016
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|3 серия
|10 июня 2016
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|4 серия
|10 июня 2016
|Смотреть онлайн
|5 серия
|10 июня 2016
|Смотреть онлайн
|6 серия
|10 июня 2016
|Смотреть онлайн
|7 серия
|10 июня 2016
|Смотреть онлайн
|8 серия
|10 июня 2016
|Смотреть онлайн
|9 серия
|10 июня 2016
|Смотреть онлайн
|10 серия
|10 июня 2016
|Смотреть онлайн
|11 серия
|10 июня 2016
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