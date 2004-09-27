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Моя прекрасная няня

Моя прекрасная няня

  • Жанр: Комедии
  • Год: 2004- 2008
  • Дата выхода: 27 сентября 2004
  • Страна: Россия
  • Режиссер: Алексей Кирющенко, Эдуард Ливнев, Эдуард Радзюкевич, Андрей Кузнецов, Артур Румынский, Глебова Ирина
  • Сценарист: Марк Питер Якобсон, Фрэн Дрешер
  • Продюсер: Дмитрий Милешин
  • Оператор: Александр Третьяков
  • Художник: Виктор Никоненко
  • Количество серий: 306
  • Возрастные ограничения: 6+
  •  
  • Студии/Телеканалы: СТС
  • Актёры: Анастасия Юрьевна Заворотнюк, Сергей Жигунов, Ирина Андреева, Екатерина Дубакина , Павел Сердюк, Любовь Полищук, Ольга Прокофьева, Борис Смолкин, Александра Назарова, Олеся Железняк
  •  
  • Рейтинг Дни.ру: 4.9
  • Рейтинг IMDb: 4.5

Трейлеры и видео

О сериале

Сюжет телесериала "Моя прекрасная няня"

Главной героине ситкома Виктории Прутковской слегка за 30. Красавица расстается с молодым человеком и теряет работу. По счастливой случайности она попадает в дом богатого продюсера Максима Шаталина. Прутковская становится няней троим детям музыкального менеджера.

На новой работе Прутковская обретает друга в лице дворецкого Константина, на плечах которого лежат все хозяйственные заботы. С новым работодателем у няни тоже складываются доверительные отношения. Со временем Виктория понимает, что именно Максима она хочет видеть своим супругом. Шаталин, в свою очередь, после смерти жены стал убежденным холостяком, о Вике, как о подруге жизни, он и не думает. К тому же у няни есть соперница в лице Жанны Аркадьевны, коллеги продюсера.

 Съемочный процесс проекта "Моя прекрасная няня"

Звезды ситкома работали с утра до ночи. Многосерийная теленовелла снималась в очень короткие сроки. Тяжелее всего приходилось Анастасии Заворотнюк, которая играла главную роль.

Борис Смолкин:

"Нужно было уложиться в определенный отрезок времени. Если часть героев еще успевала передохнуть, то Настя была занята практически в каждой сцене. Все заканчивалось около десяти вечера, а иногда и позже. Было такое, что у нас кто-то даже падал в обморок. После работы заходил в кафе перекусить и отправлялся на съемную квартиру. Если были силы, то читал книжку или сразу ложился спать, потому что утром снова на съемку. И так три года".

На площадке артисты часто импровизировали. Например, Анастасия Заворотнюк для своей героини выдумывала забавные, запоминающиеся фразы. Восклицания "мама дорогая!" и "та вы шо?" оказались настоящими находками артистки. Создавая няню Вику, Анастасия вдохновлялась экс–коллегой по цеху актрисой театра Табакова Ольгой Блок-Миримской, которая переехала в Москву из Симферополя.

Со временем актеры так срослись со своими персонажами, что не расставались с образами из "Моей прекрасной няни" даже вне съемочной площадки. Например, Ольга Прокофьева признавалась, что иногда несознательно наделяет чертами Жанны Аркадьевны других своих героинь.

Ольга Прокофьева:

"Поскольку она заняла много пространства в моей жизни. Иногда, если я уезжаю со съемок очень поздно на спектакль, то перегримироваться успеваю, а перестроиться – не всегда. У меня бывает другая реакция. Например, вместо "О!" я делаю "О-хо-хо!", как Жанна. Или какой-то ее жест".

Особое место в сериале и в сердцах зрителей занимала мама Вики, героиня Любови Полищук. Между тем поклонники даже не догадывались, каких усилий стоили артистке съемки в "Моей прекрасной няне". Страдающая от саркомы позвоночника Полищук до последнего приезжала на площадку.

Борис Смолкин:

"Она продолжала до последней серии сниматься. Она приходила в сопровождении своего директора в гримерку, ложилась. Долго там лежала на диванчике. Когда же наступал момент ее съемок, Любовь выходила на площадку и отыгрывала свои сцены".  

Интересные факты

  • На роль Виктории Прутковской пробовалось более 350 актрис. В кастинге участвовали многие отечественные знаменитости, например, Наташа Королева, Жанна Фриске, Амалия Мордвинова, Ольга Шелест, Нонна Гришаева, Эвелина Бледанс.
  • Анастасию Заворотнюк, как и Ольгу Прокофьеву, утвердили на роль всего за две недели до начала съемок.
  • Сериал "Моя прекрасная няня" снят по мотивам комедийной картины "Няня". Адаптируя зарубежный сценарий, авторы оставили только сюжет и героев, диалоги и шутки пришлось переписывать, над ними работала команда из 20 авторов.
  •  В 2005 году ситком получил две статуэтки ТЭФИ. Одну из них отдали продюсерам многосерийной комедии, вторую получила Анастасия Заворотнюк. В том же году жюри фестиваля "Золотой Остап" признал ленту "Моя прекрасная няня" лучшим комедийным сериалом.

Где смотреть сериал "Моя прекрасная няня"

Теленовелла доступна для просмотра на официальном сайте телеканала СТС.

Смотреть сериал Моя прекрасная няня онлайн

Список серий
1 серия10 июня 2016Смотреть онлайн
2 серия10 июня 2016Смотреть онлайн
3 серия10 июня 2016Смотреть онлайн
4 серия10 июня 2016Смотреть онлайн
5 серия10 июня 2016Смотреть онлайн
6 серия10 июня 2016Смотреть онлайн
7 серия10 июня 2016Смотреть онлайн
8 серия10 июня 2016Смотреть онлайн
9 серия10 июня 2016Смотреть онлайн
10 серия10 июня 2016Смотреть онлайн
11 серия10 июня 2016Смотреть онлайн

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Отзывы

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Василий
Ответить
Хороший сериал, смотрел с удовольствием.
1

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