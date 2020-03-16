"Не судите строго": Заворотнюк записала видео для поклонников после болезни

В инстаграм-аккаунте дочери Анастасии Заворотнюк появилось трогательное видео. Подписчики не смогли пройти мимо.

Анна Заворотнюк, наследница звезды сериала "Моя прекрасная няня", опубликовала новое видео. Девушка прочитала произведение Александра Пушкина "Цветок". "Не судите строго", – подписала Аня.

Пользователи Сети, которые после новости о болезни ее мамы охотнее стали следить за аккаунтом девушки, написали множество восторженных комментариев. Некоторые отметили, что Заворотнюк-младшая обладает приятным голосом. Другие же отметили поразительное сходство Ани с мамой. И действительно, они похожи как две капли воды.

"Тронула душу (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.)", "Пронзительно и глубоко", "Анечка, Вы – Солнышко", "Аня, у вас талант. Вы можете стать прекрасной актрисой", "Как же вы схожи с мамой, голос, интонация, профиль", – написали фолловеры.

Иногда Аня делится новостями и рассказывает о состоянии здоровья своей мамы. Недавно она сообщила, что Анастасия Заворотнюк, которая борется с онкологией, идет на поправку. Эта новость очень обрадовала поклонников актрисы.

Напомним, что с осени 2019 года Анастасия Заворотнюк перестала появляться на публике. В СМИ появилась информация о том, что у актрисы обнаружили злокачественную опухоль мозга. С тех пор подробной информации о ее здоровье не появлялось: родственники артистки предпочитают хранить молчание, чем порождают множество сплетен и слухов.