"Не судите строго": Заворотнюк записала видео для поклонников после болезни

Анна Заворотнюк, наследница звезды сериала "Моя прекрасная няня", опубликовала новое видео. Девушка прочитала произведение Александра Пушкина "Цветок". "Не судите строго", – подписала Аня.
Пользователи Сети, которые после новости о болезни ее мамы охотнее стали следить за аккаунтом девушки, написали множество восторженных комментариев. Некоторые отметили, что Заворотнюк-младшая обладает приятным голосом. Другие же отметили поразительное сходство Ани с мамой. И действительно, они похожи как две капли воды.
"Тронула душу (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.)", "Пронзительно и глубоко", "Анечка, Вы – Солнышко", "Аня, у вас талант. Вы можете стать прекрасной актрисой", "Как же вы схожи с мамой, голос, интонация, профиль", – написали фолловеры.
Иногда Аня делится новостями и рассказывает о состоянии здоровья своей мамы. Недавно она сообщила, что Анастасия Заворотнюк, которая борется с онкологией, идет на поправку. Эта новость очень обрадовала поклонников актрисы.
Напомним, что с осени 2019 года Анастасия Заворотнюк перестала появляться на публике. В СМИ появилась информация о том, что у актрисы обнаружили злокачественную опухоль мозга. С тех пор подробной информации о ее здоровье не появлялось: родственники артистки предпочитают хранить молчание, чем порождают множество сплетен и слухов.
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