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Обнародованы художества мучимой раком Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Дочь Анастасии Заворотнюк, которая, по некоторым данным, борется с раком головного мозга, разоткровенничалась. Старшая дочь звезды комедийного сериала "Моя прекрасная няня" поделилась с поклонниками.
прочитано 521 раз

По последним данным, Анастасия Заворотнюк проходит реабилитацию в одной из подмосковных клиник. Рядом с ней неотлучно находятся самые близкие люди – муж Петр Чернышев, дети Анна и Майкл, мать Валентина Борисовна. Говорят, супруг все свободное время проводит с артисткой, вырываясь из больницы только из-за работы, а также в магазин за продуктами.

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Моя прекрасная няня (сериал)

 Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

До недавнего времени родня упорно отмалчивалась относительно всего, что касалось звезды комедийного сериала "Моя прекрасная няня". Лишь на днях старшая дочь Анна прервала молчание. Однако она не стала делиться подробностями состояния матери (хотя общественность этого очень ждет), а стала выплескивать эмоции и впечатления.

Так, Аня рассказала о недавней поездке в Италию, призналась, что переживает сейчас такое, что сложно даже близко сравнить со стрессом, и даже вступила в беседу с подписчиками. Те, к слову, теряются в догадках, почему вдруг дочь Заворотнюк стала проявлять поразительную активность в Сети.

Наследница больной раком артистки опубликовала свежий пост. В нем Анна поделилась впечатлениями о недавней выставке и призналась, что в детстве увлекалась рисованием. В качестве подтверждения Заворотнюк обнародовала свои рисунки. Один из них представляет собой черный лес. Анна объяснила, что нарисовала его, когда переживала из-за своего переезда в Америку.

"Будучи человеком, очень привязанным к дому и к семье, серьезно это переживала. Мне было трудно, тяжело и душа моя попросила именно такого выражения на бумаге – одиночество (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – рассказала Анна Заворотнюк.

Вскоре, впрочем, она обрела там друзей и почувствовала вкус к жизни, и ее мир наполнился радужными красками. Отсюда и ее рисунки подводного мира. "Даже не знаю, отчего, но что-то мне подсказывает, что вода успокаивала меня и наделяла светлой жизненной энергией", – отметила дочь популярной артистки, выложив фото рисунков у себя в "Инстаграм".

Автор: 17 марта 2020, 13:52
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За что полюбили невероятно обворожительную Анастасию Заворотнюк

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
А что? Теперь рак кашей лечат?????
Гость
Ответить
У Анны похоже тоже с головой не в порядке
1

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