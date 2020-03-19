Изнуренная раком дочь Заворотнюк откровенно о ничтожествах и близких людях

Дочь переживает за Анастасию Заворотнюк, которая борется с тяжелым недугом. Наследница актрисы выступила перед поклонниками.

С недавнего времени Анна Заворотнюк, хранившая молчание с лета прошлого года (когда стало известно о том, что у Анастасии Заворотнюк, по некоторым данным, рак головного мозга), вдруг заговорила. Да как! Теперь взрослая дочь популярной актрисы регулярно делится с многочисленными подписчиками размышлениями о жизни, наблюдениями, впечатлениями от посещения выставок и других стран.

Также старшая дочь звезды комедийного сериала "Моя прекрасная няня" отвечает на комментарии подписчиков и даже сообщает о состоянии матери. Однако делает это односложно и крайне размыто. По ее последним сообщениям можно сделать вывод, что Анастасии Заворотнюк стало лучше. Отметим, что точно не известно, какой диагноз у актрисы.

Теперь же Анна опубликовала видео, в котором очень проникновенно читает стихотворение. Она отметила, что не пытается играть. "Все важные фразы" Мельникова. Я очень люблю это стихотворение, оно очень близко моей душе, это не художественная читка, а мой душевный разговор с вами", – уточнила Заворотнюк.

На видео дочь артистки запечатлена в черно-белом цвете, в темном свитере и с волосами, убранными в хвост. "Все наглые люди всегда ничтожества, а все близкие люди всегда не местные..." – прочитала Анна Заворотнюк, не глядя в объектив. Лишь в конце стихотворения дочь актрисы пронизывающим взглядом посмотрела в камеру.

Поклонники рассыпались в комплиментах дочери Анастасии Заворотнюк. Многие обратили внимание на то, что Аня очень похожа внешне и голосом на свою именитую мать. Можно не сомневаться, что ободренная похвалами Заворотнюк продолжит радовать подписчиков своей официальной странички в социальной сети "Инстаграм" другими поэтическими выступлениями.